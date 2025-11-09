　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

王正坤主持皮膚科年會兩大專場　引領玻尿酸生物重塑與皮秒雷射新趨勢

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣皮膚科醫學會第51屆年會於11月8日至9日在台北國際會議中心舉行，今年焦點之一是由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師主持的兩場專題論壇，分別談論「非交聯玻尿酸生物重塑」與「皮秒雷射搭配血管雷射治療黑斑與肝斑策略」，完整呈現再生醫學與臨床光電整合的最新發展。

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

在「非交聯玻尿酸生物重塑研討會」中，論壇以交聯與非交聯玻尿酸的差異為核心，並深入介紹採用高、低分子玻尿酸熱結合製程的逆時針 PROFHILO。王正坤錶示，這類玻尿酸在真皮層具有良好流動性，可自然擴散並啟動「Bio-Remodeling 生物重塑」機制，刺激纖維母細胞與膠原蛋白增生，從細胞層次重新建構皮膚彈性。

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

非交聯玻尿酸以真皮深層注射為主，透過BAP技術在臉部或頸部分點注射，可均勻擴散約2公分範圍，達到緊緻與含水量提升的效果。副作用相對輕微，以短暫紅腫為主，一般可於24小時至5天內消退。王正坤說，生物重塑不只是改善外觀，而是「重啟皮膚自我修復機制」，讓皮膚重新回到健康穩定狀態。

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤不僅是皮膚科專科醫師，也擁有企管博士背景，現任台灣美容醫療促進協會理事長，並長期在多所大專院校授課。他所領軍的藝群醫美集團，旗下21家醫美診所遍佈全臺，並設有保養品公司，推動產學與臨床並進。

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

另一場由王醫師主持的研討會則聚焦皮秒雷射與血管雷射在黑斑、肝斑、複雜性色素沉著的治療策略。論壇中討論能量設定、病竈分類、治療先後順序等臨床應用邏輯，是近年醫美領域關注的重點。

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

年會兩場專題分別涵蓋「再生醫學」與「光電治療」，從細胞層次到臨床操作提供一條完整的知識脈絡，展現現代醫美向精準化、整合化邁進的重要趨勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡
鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上
鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警
王子直播cue粿粿拍孕肚「懷孕我就原諒妳！」網翻影片：細思極

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

南投縣地價稅開徵！繳納期限順延至12/1　每逾3日多付1%滯納金

中台灣祠堂建築典範　百年市定古蹟張廖家廟秋季祭祖

王正坤主持皮膚科年會兩大專場　引領玻尿酸生物重塑與皮秒雷射新趨勢

台南鹽水坔頭港空屋起火！　25平方公尺燃燒幸無人傷亡

台中購物節獲美國泰坦創新獎白金獎　數位整合模式受肯定

南消東門義消攜後甲、崇善中隊強化梯間佈線訓練　提升救援效率

黃偉哲表揚185位終身學習楷模　93歲阿公阿嬤持續上課展現生命力

黃偉哲旋風24小時快閃新加坡　親推洋香瓜、大白柚掀採購熱潮

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

南投縣地價稅開徵！繳納期限順延至12/1　每逾3日多付1%滯納金

中台灣祠堂建築典範　百年市定古蹟張廖家廟秋季祭祖

王正坤主持皮膚科年會兩大專場　引領玻尿酸生物重塑與皮秒雷射新趨勢

台南鹽水坔頭港空屋起火！　25平方公尺燃燒幸無人傷亡

台中購物節獲美國泰坦創新獎白金獎　數位整合模式受肯定

南消東門義消攜後甲、崇善中隊強化梯間佈線訓練　提升救援效率

黃偉哲表揚185位終身學習楷模　93歲阿公阿嬤持續上課展現生命力

黃偉哲旋風24小時快閃新加坡　親推洋香瓜、大白柚掀採購熱潮

買房不夠錢？全台「雙貸族」破40萬創新高　平均背負740萬債務

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡　

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

五月天太狂了！　台中跨年「6場15萬張票全賣完」公司確定不加場

朋友抱怨「住台灣很爛」　《聲林》鍾綺爆氣雙聲道嗆：不爽搬走啊

鳳凰颱風來襲！花蓮分署轄管森林育樂場域　10日17時起封閉

北大武山+浸水營步道10日中午起封閉　已訂檜谷山屋可全額退費

雙胞胎姊被霸凌…詹子萱怒抱不平！戲外「親弟被欺負」她現身警告

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送

麻豆消防結合武術與市集推防災運動城市帶動在地安全意識

永福里「苦茶油文化體驗節」　推廣健康好油

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日

台東汽車遭射擊毀損　台東分局成立專案積極偵辦

太子爺也3D回春福安宮百年神像以科技復刻原貌

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

黃偉哲旋風24小時快閃新加坡親推洋香瓜、大白柚掀採購熱潮

更多熱門

相關新聞

打造企業品牌金字塔王正坤醫師長榮大學博士班開課

打造企業品牌金字塔王正坤醫師長榮大學博士班開課

長榮大學經營管理博士班為強化學生在品牌經營與企業策略的專業視野，特別邀請藝群醫學美容集團董事長、知名醫美產業領導者王正坤醫師，於博士班開設「品牌管理專題研討」課程，透過每週授課方式，引導學生將企管理論與產業實務結合，培養打造品牌的核心能力。

陸男花千萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」

陸男花千萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會王正坤分享再生醫學

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會王正坤分享再生醫學

杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金藝群醫美首站海外拓展新加坡

王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金藝群醫美首站海外拓展新加坡

關鍵字：

王正坤皮膚科玻尿酸生物重塑皮秒雷射

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

快訊／11級強風來了　今午後變天

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面