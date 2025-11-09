王正坤主持皮膚科年會兩大專場　引領玻尿酸生物重塑與皮秒雷射新趨勢

▲王正坤醫師主持台灣皮膚科年會兩場專題論壇，解析再生醫學與臨床雷射新趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣皮膚科醫學會第51屆年會於11月8日至9日在台北國際會議中心舉行，今年焦點之一是由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師主持的兩場專題論壇，分別談論「非交聯玻尿酸生物重塑」與「皮秒雷射搭配血管雷射治療黑斑與肝斑策略」，完整呈現再生醫學與臨床光電整合的最新發展。

在「非交聯玻尿酸生物重塑研討會」中，論壇以交聯與非交聯玻尿酸的差異為核心，並深入介紹採用高、低分子玻尿酸熱結合製程的逆時針 PROFHILO。王正坤錶示，這類玻尿酸在真皮層具有良好流動性，可自然擴散並啟動「Bio-Remodeling 生物重塑」機制，刺激纖維母細胞與膠原蛋白增生，從細胞層次重新建構皮膚彈性。

非交聯玻尿酸以真皮深層注射為主，透過BAP技術在臉部或頸部分點注射，可均勻擴散約2公分範圍，達到緊緻與含水量提升的效果。副作用相對輕微，以短暫紅腫為主，一般可於24小時至5天內消退。王正坤說，生物重塑不只是改善外觀，而是「重啟皮膚自我修復機制」，讓皮膚重新回到健康穩定狀態。

王正坤不僅是皮膚科專科醫師，也擁有企管博士背景，現任台灣美容醫療促進協會理事長，並長期在多所大專院校授課。他所領軍的藝群醫美集團，旗下21家醫美診所遍佈全臺，並設有保養品公司，推動產學與臨床並進。

另一場由王醫師主持的研討會則聚焦皮秒雷射與血管雷射在黑斑、肝斑、複雜性色素沉著的治療策略。論壇中討論能量設定、病竈分類、治療先後順序等臨床應用邏輯，是近年醫美領域關注的重點。

年會兩場專題分別涵蓋「再生醫學」與「光電治療」，從細胞層次到臨床操作提供一條完整的知識脈絡，展現現代醫美向精準化、整合化邁進的重要趨勢。