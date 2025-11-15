王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長期投入教育公益、深具母校情感的王正坤醫師，再次以實際行動回饋成功大學，他捐出600萬元協助成大管理學院整建原有老舊講堂，重新規劃後以國際學術空間標準打造，並命名為「王正坤講堂」。

教育部肯定其多年善行，頒授「金質獎牌」予以表揚。典禮於15日上午在成大管理學院舉行，由院長蘇佩芳代表頒獎，經濟部次長何晉滄亦到場並進行專題演講，會場冠蓋雲集。

王正坤醫師與成大淵源深厚，自33年前於成大醫院皮膚科任職，至今仍擔任教學主治醫師，同時在成大 EMBA 課程擔任副教授。他也是成大 EMBA 校友總會前理事長，長年在醫療、管理、教學三領域深耕，與母校建立起緊密情誼。

原成大管理學院「哈佛講堂」因年久失修亟需更新，王正坤醫師捐助 600 萬元後，空間於 2024 年完成整建，以階梯式座位與討論式配置呈現，更能支援 EMBA 課程、研究所教學、國際論壇及產學活動。校方表示，「王正坤講堂」將成為管理學院重要的知識交流樞紐。

除了支援教育外，王正坤醫師多年來投入公益，包含獎助學金、弱勢關懷與青年培力等行動，累積捐款已逾千萬元。今年更獲選為台南市「好人好事代表」，並榮獲「2025年全國好人好事代表八德獎」，預計12月10日赴台北受獎，善行備受地方與全國肯定。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長，並於多所大學授課，包括長榮大學博士班與成功大學 EMBA，教學領域橫跨品牌管理、供應鏈管理與美容醫學。他所創立的藝群醫美集團，目前擁有保養品公司及 21 家診所遍佈全台。

成功大學表示，王正坤醫師以具體行動展現深厚校友情誼，他的捐建不僅改善教學環境，也為校友樹立回饋母校的典範。校方將善用「王正坤講堂」，推動更多跨領域課程、校友講座與交流論壇，期望在更優質的環境中培育具國際視野與社會責任的管理人才。