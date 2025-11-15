　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長期投入教育公益、深具母校情感的王正坤醫師，再次以實際行動回饋成功大學，他捐出600萬元協助成大管理學院整建原有老舊講堂，重新規劃後以國際學術空間標準打造，並命名為「王正坤講堂」。

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

教育部肯定其多年善行，頒授「金質獎牌」予以表揚。典禮於15日上午在成大管理學院舉行，由院長蘇佩芳代表頒獎，經濟部次長何晉滄亦到場並進行專題演講，會場冠蓋雲集。

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師與成大淵源深厚，自33年前於成大醫院皮膚科任職，至今仍擔任教學主治醫師，同時在成大 EMBA 課程擔任副教授。他也是成大 EMBA 校友總會前理事長，長年在醫療、管理、教學三領域深耕，與母校建立起緊密情誼。
原成大管理學院「哈佛講堂」因年久失修亟需更新，王正坤醫師捐助 600 萬元後，空間於 2024 年完成整建，以階梯式座位與討論式配置呈現，更能支援 EMBA 課程、研究所教學、國際論壇及產學活動。校方表示，「王正坤講堂」將成為管理學院重要的知識交流樞紐。

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

除了支援教育外，王正坤醫師多年來投入公益，包含獎助學金、弱勢關懷與青年培力等行動，累積捐款已逾千萬元。今年更獲選為台南市「好人好事代表」，並榮獲「2025年全國好人好事代表八德獎」，預計12月10日赴台北受獎，善行備受地方與全國肯定。

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長，並於多所大學授課，包括長榮大學博士班與成功大學 EMBA，教學領域橫跨品牌管理、供應鏈管理與美容醫學。他所創立的藝群醫美集團，目前擁有保養品公司及 21 家診所遍佈全台。

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

成功大學表示，王正坤醫師以具體行動展現深厚校友情誼，他的捐建不僅改善教學環境，也為校友樹立回饋母校的典範。校方將善用「王正坤講堂」，推動更多跨領域課程、校友講座與交流論壇，期望在更優質的環境中培育具國際視野與社會責任的管理人才。

▲王正坤醫師捐600萬元協助成大管理學院整建講堂，教育部頒發金質獎牌肯定其公益善舉。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險　台灣標檢局同步示警
「道歉後被勒索2000萬」　館長還原經過：我以為我強姦殺人
Andy帥氣登走鐘獎！風光入圍五大獎　主持人：身無分文的超人
毒蛋賣到台中！　3240斤被民眾吃下肚
蘋果輸了！　Apple Watch侵權恐賠194億
中國發動實彈演習！　總統府籲：停止不恰當單邊作為

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

友善職場幸福共好　南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

「宮崎御所美術館」開館！　中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

守住善心！退休檢察長羅榮乾「服務利他」點亮千人生命

王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導　住警器、CPR成最夯學習點

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

友善職場幸福共好　南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

「宮崎御所美術館」開館！　中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

守住善心！退休檢察長羅榮乾「服務利他」點亮千人生命

王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導　住警器、CPR成最夯學習點

資產1.5億問「台北住哪」：祖產不能賣　專家無情打臉

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

隨SOGO敦化館一同熄燈　Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

遭爆找員工睡館嫂！館長反控他拿性愛片勒索　昔護妻PO爆乳照被挖

記憶體股狂飆淪大股東提款機！　華東、南亞科被賣不停

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

地方熱門新聞

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南巴士底市與台南締結姊妹市

王珮毓爭取桃園市府　補助高齡換照健檢費用

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

海巡金馬澎分署力堵非洲豬瘟　攔截陸製農藥、1公噸螺螄粉

南門市場大火　余信憲關切攤商補償金發放　

萬里首座機車練習場啟用　公所爭取原地考照更便利

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導住警器、CPR成最夯學習點

王正坤醫師捐600萬元整建講堂再獲教育部「金質獎牌」肯定

更多熱門

相關新聞

王正坤主持皮膚科年會兩大專場引領玻尿酸生物重塑與皮秒雷射新趨勢

王正坤主持皮膚科年會兩大專場引領玻尿酸生物重塑與皮秒雷射新趨勢

台灣皮膚科醫學會第51屆年會於11月8日至9日在台北國際會議中心舉行，今年焦點之一是由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師主持的兩場專題論壇，分別談論「非交聯玻尿酸生物重塑」與「皮秒雷射搭配血管雷射治療黑斑與肝斑策略」，完整呈現再生醫學與臨床光電整合的最新發展。

打造企業品牌金字塔王正坤醫師長榮大學博士班開課

打造企業品牌金字塔王正坤醫師長榮大學博士班開課

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會王正坤分享再生醫學

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會王正坤分享再生醫學

杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金藝群醫美首站海外拓展新加坡

王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金藝群醫美首站海外拓展新加坡

關鍵字：

王正坤捐建講堂.教育部金質獎牌

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面