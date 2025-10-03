　
杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　王正坤：鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

▲王正坤醫師出席杜拜AMWC醫學美容大會，強調注射除皺安全與風險控管。（記者林東良翻攝，下同）

▲王正坤醫師出席杜拜AMWC醫學美容大會，強調注射除皺安全與風險控管。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界美容醫學大會AMWC於10月1日至3日在杜拜舉行，吸引來自歐美與亞洲數千名專業醫師齊聚，會中聚焦注射除皺的安全與併發症防治，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席並指出，鼻尖、法令紋與嘴脣為三大高風險區域，若注射誤入血管，常導致皮膚缺血、變黑、化膿、潰爛，甚至可能造成失明。

▲王正坤醫師出席杜拜AMWC醫學美容大會，強調注射除皺安全與風險控管。（記者林東良翻攝，下同）

AMWC是全球具影響力的醫學美容會議之一，吸引來自歐美與亞洲數千名專業醫師齊聚。台灣醫師與國際交流有助於吸收最新技術，也能將台灣臨床經驗分享出去。王正坤醫師強調：「醫美不是單純追求美觀，更重要的是安全與風險控制。」

各國醫師上台分享很多血管栓塞的醫療案例照片，可以清楚看見臉部皮膚缺血、變黑、化膿、潰爛，然後經過治療3個月後，傷口才會慢慢癒合。王正坤醫師提醒醫師應熟悉解剖結構、採取低壓小量注射，並注意疼痛、顏色改變等早期警訊。

▲王正坤醫師出席杜拜AMWC醫學美容大會，強調注射除皺安全與風險控管。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師強調，在國際醫美實務中，玻尿酸降解酶是處理玻尿酸栓塞最重要的解藥之一，可快速分解誤入血管的玻尿酸，恢復血流。各國醫師長期大量使用玻尿酸降解酶來救治病患，並在會議現場演講心得。然而，台灣目前沒有藥廠願意長期進口降解酶，僅依靠政府每隔2至3年委託台灣皮膚科醫學會進行一次專案採購，專案進口的次數太少，間隔時間太長，造成藥品數量不足。這樣的制度無法因應血管栓塞的突發狀況，病患安全無法獲得即時保障。

▲王正坤醫師出席杜拜AMWC醫學美容大會，強調注射除皺安全與風險控管。（記者林東良翻攝，下同）

對此，王正坤醫師建議，政府應要求進口玻尿酸的藥商同步進口一定比例的降解酶，作為臨床急救使用。他強調：「醫美不是單純追求美觀，更重要的是安全與風險控制。」並提醒臨床醫師熟悉解剖結構、採取低壓小量注射、觀察疼痛與顏色改變等早期警訊，才能有效降低風險。

▲王正坤醫師出席杜拜AMWC醫學美容大會，強調注射除皺安全與風險控管。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身為皮膚科專科醫師與企管博士，長期投入醫美教育與安全推動，現任台灣美容醫療促進協會理事長及藝群醫學美容集團董事長，旗下設有21家醫美診所。他呼籲業界與政府共同守護病患，讓醫美發展能兼顧美學與安全。

王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金藝群醫美首站海外拓展新加坡

王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金藝群醫美首站海外拓展新加坡

藝群醫學美容集團宣佈啟動東南亞拓展計畫，首站鎖定新加坡，將同步佈局醫學美容診所與醫美保養品市場。

杜拜惡夢！女淪富豪馬桶吃穢物　魂斷異地

杜拜惡夢！女淪富豪馬桶吃穢物　魂斷異地

王正坤醫師助學善舉破千萬獲選台南好人好事代表

王正坤醫師助學善舉破千萬獲選台南好人好事代表

判決倒數！泰國前總理戴克辛突搭機離境

判決倒數！泰國前總理戴克辛突搭機離境

避開關稅風暴！藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

避開關稅風暴！藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

