杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　王正坤：鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

▲王正坤醫師出席杜拜AMWC醫學美容大會，強調注射除皺安全與風險控管。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界美容醫學大會AMWC於10月1日至3日在杜拜舉行，吸引來自歐美與亞洲數千名專業醫師齊聚，會中聚焦注射除皺的安全與併發症防治，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席並指出，鼻尖、法令紋與嘴脣為三大高風險區域，若注射誤入血管，常導致皮膚缺血、變黑、化膿、潰爛，甚至可能造成失明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AMWC是全球具影響力的醫學美容會議之一，吸引來自歐美與亞洲數千名專業醫師齊聚。台灣醫師與國際交流有助於吸收最新技術，也能將台灣臨床經驗分享出去。王正坤醫師強調：「醫美不是單純追求美觀，更重要的是安全與風險控制。」

各國醫師上台分享很多血管栓塞的醫療案例照片，可以清楚看見臉部皮膚缺血、變黑、化膿、潰爛，然後經過治療3個月後，傷口才會慢慢癒合。王正坤醫師提醒醫師應熟悉解剖結構、採取低壓小量注射，並注意疼痛、顏色改變等早期警訊。

王正坤醫師強調，在國際醫美實務中，玻尿酸降解酶是處理玻尿酸栓塞最重要的解藥之一，可快速分解誤入血管的玻尿酸，恢復血流。各國醫師長期大量使用玻尿酸降解酶來救治病患，並在會議現場演講心得。然而，台灣目前沒有藥廠願意長期進口降解酶，僅依靠政府每隔2至3年委託台灣皮膚科醫學會進行一次專案採購，專案進口的次數太少，間隔時間太長，造成藥品數量不足。這樣的制度無法因應血管栓塞的突發狀況，病患安全無法獲得即時保障。

對此，王正坤醫師建議，政府應要求進口玻尿酸的藥商同步進口一定比例的降解酶，作為臨床急救使用。他強調：「醫美不是單純追求美觀，更重要的是安全與風險控制。」並提醒臨床醫師熟悉解剖結構、採取低壓小量注射、觀察疼痛與顏色改變等早期警訊，才能有效降低風險。

王正坤醫師本身為皮膚科專科醫師與企管博士，長期投入醫美教育與安全推動，現任台灣美容醫療促進協會理事長及藝群醫學美容集團董事長，旗下設有21家醫美診所。他呼籲業界與政府共同守護病患，讓醫美發展能兼顧美學與安全。