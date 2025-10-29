韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會　王正坤分享再生醫學

▲韓國PharmaResearch在江陵舉辦PGS全球醫學研討會，台灣藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席，與各國專家探討再生醫學臨床應用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國再生醫學品牌「麗珠蘭」所屬PharmaResearch生技公司，舉辦PGS全球醫學研討會，結合「觀光工廠導覽」與「學術交流」，在江陵迎來來自全球逾500位醫師參與，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席，與各國專家共同探討聚去氧核糖核苷酸（PDRN）與多核苷酸（PN）在皮膚修復、血管新生、黑斑改善、毛髮增生及疤痕修護等臨床應用。

王正坤醫師指出，PDRN與PN皆取自鮭魚DNA，經純化與處理後能促進組織再生。韓國主辦單位特別安排參與醫師前往河川觀察鮭魚溯溪生態，再親自走進漁場體驗捕撈過程，了解原料來源。隨後，醫師們參訪生產PDRN、PN、玻尿酸與肉毒桿菌素的觀光工廠，最後再進行學術研討會，整體行程兼具製造透明、知識交流與文化體驗。

這種「觀光工廠導覽＋學術會議」的行銷模式，成功讓醫師群深入理解產品製程與品牌理念，提升信任感與專業認同。王正坤認為，韓國能把醫學品牌包裝成國際文化體驗，讓產業更具故事性與識別度，非常值得台灣生技產業借鏡。

王正坤醫師表示，若台灣生技與醫美產業能整合醫療、觀光與學術資源，鼓勵醫師參與學術論文發表、邀請國際專家來台參訪與開會，勢必能推動台灣醫美品牌邁向國際舞臺。

王正坤醫師同時是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，並於長榮大學與成功大學EMBA授課品牌管理與連鎖經營管理。藝群集團旗下擁有1家Dr.藝群保養品公司及21家診所據點，長年投入醫學教育與產業升級。

此次韓國PGS全球研討會不僅是一場醫學盛會，更展示「醫療科技×品牌體驗×文化觀光」的嶄新結合。隨著王正坤醫師等台灣代表的參與，未來有望促成更多跨國合作，讓醫美產業以創新方式邁向國際。