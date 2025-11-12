「KK園區」主謀佘智江今引渡回中國！　泰警押送畫面曝

▲ 佘智江今由泰國警方押送登機。（圖／翻攝微博）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國當局12日將中國籍賭博大亨、緬甸「KK園區」幕後金主之一的佘智江（She Zhijiang）引渡回中國，結束這場歷時逾3年的司法攻防戰。佘智江由2名安全人員押送至曼谷蘇凡納布機場，中方專機已待命接送。

綜合BBC及《路透》，現年43歲的佘智江同時持有柬埔寨護照，2022年8月在泰國落網，當時泰國警方根據中國透過國際刑警組織發出的紅色通緝令將其逮捕。泰國刑事法庭今年5月下達引渡令，上訴法院10日駁回其律師團抗告，維持原判決。

泰國警政署助理署長吉拉蓬（Jirabhop Bhuridej）向媒體表示，「中方對這名嫌犯的引渡需求是高度優先事項。」中國駐泰使館參贊趙夢濤則感謝泰方處理此案，強調「這展現我們的高水準合作」，並稱兩國將加強合作打擊網路賭博及詐騙等組織犯罪。

北京指控佘智江經營非法網路賭博集團，利用緬甸作為基地進行洗錢活動，其中最知名的項目便是位於泰緬邊境的「水溝谷」（Shwe Kokko），這座造價150億美元的賭場、娛樂及旅遊設施表面上是度假區，實際上卻被指控從事詐欺、洗錢和人口販賣，美國財政部9月對9家涉案企業及個人實施制裁。

出身中國湖南的佘智江14歲輟學自學程式設計，20多歲移居菲律賓投入網路博弈事業。聯合國估計，自2019年新冠疫情大流行以來，有數十萬人被販運到東南亞從事詐騙，且受害者多為中國公民。