　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／北聯「高富帥」運3億槍毒　內鬼律師首曝光...認罪求緩刑

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫「高富帥」王浩莆與俞繼森等人，被控自2022年起在美國設分裝基地，以Coach手提袋夾藏大麻、MDMA運回台灣，兩批毒、槍市值逾3億元。更離譜的是，律師丁啟修遭指洩漏偵查、害警方撲空，被依《刑法》132條第3項起訴。士院今（13）日開庭，丁坦承但請求緩刑，辯護律師更指檢方對丁存有偏見，聲押書充滿「挾怨報復」意味。

▲▼ 丁啟修 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲丁啟修與辯護律師走出法庭時，不願回應被檢方指控做澄清。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方指出，王浩莆、俞繼森等人以俞父名下的合法貿易公司為掩護，從美國向毒販採購大麻、MDMA，之後以真空袋、泡棉與垃圾袋多層包裝壓味，再塞入Coach手提袋與一般紙箱偽裝，走海運報關回台。

檢警調查，第一批毒品在2023年5月成功從美西港口運抵高雄，夾帶約13公斤大麻入境；第二批則分別於去年11月12日在內湖倉庫、12月19日在汐止倉儲場開櫃查獲，共起出大麻164包（淨重約85公斤）、MDMA 75包（淨重約74公斤）、步槍、手槍數把及槍管、撞針等主要零件市值合計逾3億元。

然而，丁啟修身為律師被告辯護人，今年4月間趁楊姓共犯遭羈押，以受家屬委任為由進入看守所律見，取得偵查重點後，將手寫筆記交由張田過目，張田再拍照傳給販毒集團上游。

警方6月18日前往基隆七堵執行搜索時，違禁物已被清空，警方撲空，疑與本次洩密有關。因此被檢方痛批，「身為律師卻背離正義角色，行為嚴重破壞司法公信力。」

▼士林地檢署破獲史上最大跨國運毒與槍械走私案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士院今進行庭訊，丁啟修以自由身到庭，當庭承認犯罪事實，但表明請求緩刑。辯護律師則當庭火力全開，指控偵查階段充滿瑕疵。他指出，檢察官放任外界以偏頗角度大肆報導，將丁貼上「黑幫、洩密」等標籤，但丁身為司法體系一員，始終尊重偵查程序、「隱忍不發」。

然而起訴書卻寫明丁的交保金疑與幫派有關，「當天交保金明明是母親與弟弟籌措，匯款資料清清楚楚，怎麼會被說成黑幫提供？」

他並強調，聲押書裡甚至以「通靈律師」等形容試圖貶損丁的名譽，是「小案大辦」。此外，本案拘票的案件案由與洩密罪並不相關，程序本身也存有瑕疵。

庭後，丁啟修與辯護律師走出地院時，被問及是否願意回應檢方指控或針對「內鬼」說法澄清。丁尚未開口，辯護律師即代為回應：「不接受訪問，謝謝。」，隨即快步離去，未再多做說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／股王漲停飆天價！　打破台股歷史紀錄
黃明志傳晚上獲釋！　保釋流程曝
李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇14秒片震撼萬人
快訊／黃沐妍認已懷孕！　寶寶「陪跑3場馬拉松」超猛
普發現金入帳「帳戶下秒被凍結」！　苦主怒：太誇張
抓4歲童去撞牆變植物人！　全國首例「剴剴條款」重罪起訴
獨／北聯「高富帥」運3億槍毒　內鬼律師首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

對他好全討回！大19歲姐弟戀變調　壯男反殺奪1命今下午宣判

快訊／北市驚傳當街持鋸恐嚇！夫妻吵架他亮鋸　路人驚恐急報警

八里火警獨居婦陳屍屋內！口鼻周圍「無碳粒」超詭異　死因待查

真實版「送你一桶汽油番仔火」　醉男代價要關10個月

詐領助理費658萬！基隆五連霸前議員判刑7年4月　罹癌仍須入獄

打1歲女兒巴掌！檳榔西施還拿掃把痛毆+甩飛　新北社會局緊急安置

台中燈具店突冒大火濃煙狂竄！整間店燒到焦黑　驚悚畫面曝

獨／北聯「高富帥」運3億槍毒　內鬼律師首曝光...認罪求緩刑

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

對他好全討回！大19歲姐弟戀變調　壯男反殺奪1命今下午宣判

快訊／北市驚傳當街持鋸恐嚇！夫妻吵架他亮鋸　路人驚恐急報警

八里火警獨居婦陳屍屋內！口鼻周圍「無碳粒」超詭異　死因待查

真實版「送你一桶汽油番仔火」　醉男代價要關10個月

詐領助理費658萬！基隆五連霸前議員判刑7年4月　罹癌仍須入獄

打1歲女兒巴掌！檳榔西施還拿掃把痛毆+甩飛　新北社會局緊急安置

台中燈具店突冒大火濃煙狂竄！整間店燒到焦黑　驚悚畫面曝

獨／北聯「高富帥」運3億槍毒　內鬼律師首曝光...認罪求緩刑

凱特王妃問100歲老兵長壽祕訣　答案讓她驚呼：太厲害

看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

小彤老師抗戰胰臟癌「最新檢查結果出爐」！　簽署器官捐贈完成願望清單

23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

高鐵TGo點數12／31到期倒數　新會員最高回饋600點

等了6年！737 MAX墜機罹難者家屬獲賠逾8.7億　波音不再上訴

「普發1萬是行政院發的！」　民進黨小編貼圖卡：立法院負責刪預算

股王信驊漲停飆天價6335元　打破大立光8年前台股紀錄

堰塞湖災後重建預算270億舉債支應　經濟部主管91億為大宗

香港直擊／記者告白：我是EXO粉絲！D.O.羞笑「變回偶像」反應超紳士

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

社會熱門新聞

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

新北大樓深夜大火！1女無呼吸心跳

知名麻辣鍋涉洗錢　闆娘聲押禁見

暴雨灌爆宜蘭！計程車博物館慘泡水

即／知名麻辣鍋闆娘助詐團洗錢　今晨羈押禁見

渣男約國一少女3度開房害懷孕　不領養孩子被重判

台南凌晨2轎車相撞　5人送醫

28年前命案！　國中生亡靈二度託夢決心復仇

快訊／新北社區大樓深夜大火　1女送醫不治

快訊／馬太鞍溪又有堰塞湖！重機具急撤離

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡

抓到2人！造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講　他機場被逮錯愕

馬太鞍溪新堰塞湖空拍畫面曝　林保署：水量累積中

更多熱門

相關新聞

生鮮超市火警　螃蟹龍蝦被「隔水加熱」

生鮮超市火警　螃蟹龍蝦被「隔水加熱」

高雄左營一家知名網紅經營的高檔生鮮超市，今（13）日凌晨5點多突然發生火警，疑似因冷凍櫃馬達線路短路起火，火勢瞬間沿牆竄燒，整間賣場陷入一片火海。最慘的是，店內一缸缸帝王蟹、龍蝦受困高溫中，宛如遭「隔水加熱」，不斷揮舞蟹螯、掙扎求救，畫面頗為驚悚。

馬公北辰市場凌晨火警　6攤位燒毀焦黑慘況曝

馬公北辰市場凌晨火警　6攤位燒毀焦黑慘況曝

洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保

洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

北市11日路樹兩起倒塌　保母車遭砸

北市11日路樹兩起倒塌　保母車遭砸

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面