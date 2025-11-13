獨／北聯「高富帥」運3億槍毒　內鬼律師首曝光...認罪求緩刑

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫「高富帥」王浩莆與俞繼森等人，被控自2022年起在美國設分裝基地，以Coach手提袋夾藏大麻、MDMA運回台灣，兩批毒、槍市值逾3億元。更離譜的是，律師丁啟修遭指洩漏偵查、害警方撲空，被依《刑法》132條第3項起訴。士院今（13）日開庭，丁坦承但請求緩刑，辯護律師更指檢方對丁存有偏見，聲押書充滿「挾怨報復」意味。

▲丁啟修與辯護律師走出法庭時，不願回應被檢方指控做澄清。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方指出，王浩莆、俞繼森等人以俞父名下的合法貿易公司為掩護，從美國向毒販採購大麻、MDMA，之後以真空袋、泡棉與垃圾袋多層包裝壓味，再塞入Coach手提袋與一般紙箱偽裝，走海運報關回台。

檢警調查，第一批毒品在2023年5月成功從美西港口運抵高雄，夾帶約13公斤大麻入境；第二批則分別於去年11月12日在內湖倉庫、12月19日在汐止倉儲場開櫃查獲，共起出大麻164包（淨重約85公斤）、MDMA 75包（淨重約74公斤）、步槍、手槍數把及槍管、撞針等主要零件市值合計逾3億元。

然而，丁啟修身為律師被告辯護人，今年4月間趁楊姓共犯遭羈押，以受家屬委任為由進入看守所律見，取得偵查重點後，將手寫筆記交由張田過目，張田再拍照傳給販毒集團上游。

警方6月18日前往基隆七堵執行搜索時，違禁物已被清空，警方撲空，疑與本次洩密有關。因此被檢方痛批，「身為律師卻背離正義角色，行為嚴重破壞司法公信力。」

▼士林地檢署破獲史上最大跨國運毒與槍械走私案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士院今進行庭訊，丁啟修以自由身到庭，當庭承認犯罪事實，但表明請求緩刑。辯護律師則當庭火力全開，指控偵查階段充滿瑕疵。他指出，檢察官放任外界以偏頗角度大肆報導，將丁貼上「黑幫、洩密」等標籤，但丁身為司法體系一員，始終尊重偵查程序、「隱忍不發」。

然而起訴書卻寫明丁的交保金疑與幫派有關，「當天交保金明明是母親與弟弟籌措，匯款資料清清楚楚，怎麼會被說成黑幫提供？」

他並強調，聲押書裡甚至以「通靈律師」等形容試圖貶損丁的名譽，是「小案大辦」。此外，本案拘票的案件案由與洩密罪並不相關，程序本身也存有瑕疵。

庭後，丁啟修與辯護律師走出地院時，被問及是否願意回應檢方指控或針對「內鬼」說法澄清。丁尚未開口，辯護律師即代為回應：「不接受訪問，謝謝。」，隨即快步離去，未再多做說明。