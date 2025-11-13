原價轉讓太誘人！粉絲搶BLACKPINK門票被騙10萬　刑事局逮7嫌

▲刑事局偵九大隊破獲假網拍業者，全台大搜捕逮捕7人。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

近年來網路購物詐騙猖獗不減，根據警政署165反詐儀表板統計，2025年全台前五大詐騙手法中，「網路購物詐騙」長居前二名，詐騙集團常以限量、低價等誘因吸引買家匯款，隨後便人間蒸發，導致民眾財物損失慘重。刑事局偵九大隊第一隊從去年彙整165反詐騙專線受理的多起假網拍詐欺案件進行全台大掃蕩。



刑事局會同台中市刑大偵七隊、台中大雅分局、台南市刑大科偵隊成立專案小組，歷經數月蒐證追查，分別於基隆、新北、台中、台南及高雄等地陸續收網，共破獲6起案件，逮捕7名犯嫌，查扣作案手機、筆電、存摺及提款卡等贓證物一批。統計全案共有105名被害人，財損金額超過新台幣200萬元。

警方指出，詐團林男（45歲）與郭男（36歲、）等人，鎖定急於搶票的粉絲下手，利用假帳號在Facebook社團刊登包含亞洲天王周杰倫、韓團BLACKPINK、2NE1熱門演唱會門票，以「原價轉讓」、「現場票有限」等話術誘騙被害人提前匯款。等消費者收款入帳後，便以「票務問題」、「物流延遲」為由推託，封鎖聯絡方式人間蒸發，全台有16位民眾受害，損失約30萬元，其中一位民眾斥資10萬購買BLACKPINK演唱會門票損失高達10萬元。

刑事局另萬鎖定彭姓（31歲）、張男、連女（均21歲）情侶檔犯嫌，分別在臉書社團張貼販售「二手iPhone手機」、「Labubu公仔」等假訊息，以平均低於市價5千元販售引發搶購、限量公仔標榜「貨色齊全、低價出貨」引發搶購，犯嫌利用他人或租借帳戶收款規避追查。最終警方循線追緝將人拘提到案，初步清查共74名被害人，遭詐金額超過150萬元。

刑事局呼籲，民眾進行網路交易時應選擇有第三方支付保障的平台，切勿輕信陌生帳號或「限時低價」、「保證出貨」等話術；若與不明人士於社群平台交易，務必以面交為主，避免先行匯款。如遇疑似詐騙情形，請撥打165反詐騙諮詢專線查證，以防財物損失。

