冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

鳳凰12日登陸帶來共伴超大豪雨，單日最大雨量在冬山達到795毫米，導致宜蘭多處嚴重淹水，唯有一處猶如世外桃源，將髒水全部隔絕在門外，「泉月樓行館」將空拍畫面曝光網路，稱是防水閘門啟用加上排水順暢發揮功用，引發熱烈討論，網友私訊如雪片般飛來，泉月樓趕緊發出公告，親自曝光防淹「教戰守則」。

▲泉月樓行館在淹水的冬山中如同一座神奇乾島 。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）



泉月樓行館11日起便透過臉書粉專發文表示，冬山淹整片時，泉月樓仍然乾爽、平靜，「防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方！」直到12日行館再度更新，稱外頭水位仍高，所幸「我們的防災應對完善，整棟建築與園區都維持良好狀態」，客人仍能在房內泡茶。

▲泉月樓行館防水閘門爆紅。（圖／翻攝泉月樓行館粉絲團）



泉月樓行館13日則曝光空拍影片，直指最近大家都很關心閘門的事情，但他們想表達的是「門後的用心。」業者接受《中國時報》訪問時也透露，由於行館位於易淹水冬山武淵地帶，設計時就把防水概念導入，11日淹水時他們就啟動防水閘門系統，10分鐘就完成架設，使得整棟建築毫髮無傷，原本驚慌的客人看到超強的防水效果，也相當佩服。

防水閘門的奇效在網路引發熱烈討論，行館13日晚間再度發出官方公告，回應網友，由於訊息量相當多，無法逐一回覆。泉月樓行館致力讓每一位旅客入住時都能感受到安心、放鬆並被細心照顧。 除了服務品質，在軟硬體設備與防災措施上亦投入高度重視，只因安全永遠是第一順位。

公告中特別奉上「防水教戰守則」，強調本次風災期間，行館提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，和大家特別關注的防水閘門等。「因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力。」