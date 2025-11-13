　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

記者許力方／綜合報導

鳳凰12日登陸帶來共伴超大豪雨，單日最大雨量在冬山達到795毫米，導致宜蘭多處嚴重淹水，唯有一處猶如世外桃源，將髒水全部隔絕在門外，「泉月樓行館」將空拍畫面曝光網路，稱是防水閘門啟用加上排水順暢發揮功用，引發熱烈討論，網友私訊如雪片般飛來，泉月樓趕緊發出公告，親自曝光防淹「教戰守則」。

▲▼ 。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）

▲泉月樓行館在淹水的冬山中如同一座神奇乾島 。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

泉月樓行館11日起便透過臉書粉專發文表示，冬山淹整片時，泉月樓仍然乾爽、平靜，「防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方！」直到12日行館再度更新，稱外頭水位仍高，所幸「我們的防災應對完善，整棟建築與園區都維持良好狀態」，客人仍能在房內泡茶。

▲▼冬山淹水中一座神奇乾島，泉月樓行館防水閘門爆紅。（圖／翻攝泉月樓行館粉絲團）

▲泉月樓行館防水閘門爆紅。（圖／翻攝泉月樓行館粉絲團）

泉月樓行館13日則曝光空拍影片，直指最近大家都很關心閘門的事情，但他們想表達的是「門後的用心。」業者接受《中國時報》訪問時也透露，由於行館位於易淹水冬山武淵地帶，設計時就把防水概念導入，11日淹水時他們就啟動防水閘門系統，10分鐘就完成架設，使得整棟建築毫髮無傷，原本驚慌的客人看到超強的防水效果，也相當佩服。

防水閘門的奇效在網路引發熱烈討論，行館13日晚間再度發出官方公告，回應網友，由於訊息量相當多，無法逐一回覆。泉月樓行館致力讓每一位旅客入住時都能感受到安心、放鬆並被細心照顧。 除了服務品質，在軟硬體設備與防災措施上亦投入高度重視，只因安全永遠是第一順位。

公告中特別奉上「防水教戰守則」，強調本次風災期間，行館提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，和大家特別關注的防水閘門等。「因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力。」

▲▼冬山淹水中一座神奇乾島，泉月樓行館防水閘門爆紅。（圖／翻攝泉月樓行館粉絲團）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬YTR來台10年了！宣布拿到永久居留證
早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警
蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次
微波爐虐貓！高雄男變態手法曝光　還PO網炫耀「內臟都熟了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

從玩具開始的永續旅程　唐氏症基金會在台中創造愛的循環

觀高山屋12／1起42床全數開放申請　每人平日800、假日1200

高雄夜市名店出包！蒸籠紙黏糊糊「殘留餃皮」　店家認了：重複用

下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」

梧棲豬場中鏢成導火線　盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬

假日都回婆家煮三餐！「鄰居吐1句話」公婆臉臭　她心寒：笨了20年

兌現高虹安建置通學步道承諾！邱臣遠代理市長：打造安心通學路

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

從筆盒飛進飯店房間！利百代打造夢幻親子主題房開箱

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

從玩具開始的永續旅程　唐氏症基金會在台中創造愛的循環

觀高山屋12／1起42床全數開放申請　每人平日800、假日1200

高雄夜市名店出包！蒸籠紙黏糊糊「殘留餃皮」　店家認了：重複用

下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」

梧棲豬場中鏢成導火線　盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬

假日都回婆家煮三餐！「鄰居吐1句話」公婆臉臭　她心寒：笨了20年

兌現高虹安建置通學步道承諾！邱臣遠代理市長：打造安心通學路

台中平等澄清醫院又出事！他控「病沒治好」怒拿鐵鎚砸門...畫面曝

金門男子機場把風跨海運毒、販賣安非他命　一審判8年2個月

四維航Q3本業有獲利、匯兌造成單季虧損　Q4可望較大幅改善

美國終結43天停擺AIT恢復PO文！　首篇貼文聚焦台美合作3大重點

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

蜜桃粉色腮紅熱潮來襲！「5款頰彩」幫你打造韓妞清純妝

新北警攜手全聯推防詐標語　瑞芳分局落實生活化宣導

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

李銘順後就是他！新加坡最年輕視帝　許瑞奇「鋼鐵直男」花2年變妖艷皇后

蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次...粉絲暴動

【泳圈超人出動】宜蘭暴雨淹水友受困！路上順手救阿嬤

生活熱門新聞

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

萬人連署「國高中改10點上課」成案　教育部駁回：不宜貿然推動

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

更多熱門

相關新聞

陸軍1225人次蘇澳救災　清完4區2大路段963戶

陸軍1225人次蘇澳救災　清完4區2大路段963戶

受到颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳及周邊地區降下豪雨，造成多處重大災情。陸軍第三作戰區今（13日）表示，第三作戰區於災害發生的第一時間，立即整合轄內救災兵力與機具，立即投入災害搶救與復原行動，昨更持續自各駐地增派救災兵力與裝備，風雨無阻趕赴蘇澳地區，以實際行動展現國軍「與民同在」的承諾，讓民眾在最需要的時刻，第一眼就能看見國軍迷彩的身影。

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：做做樣子

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：做做樣子

楊懷民狗園被淹　129隻浪浪泡水

楊懷民狗園被淹　129隻浪浪泡水

宜蘭淹水「泉月樓行館」仍乾爽！空拍畫面曝

宜蘭淹水「泉月樓行館」仍乾爽！空拍畫面曝

颱風天「人機車搭竹筏」上班　宜蘭女身分曝光

颱風天「人機車搭竹筏」上班　宜蘭女身分曝光

關鍵字：

泉月樓行館冬山宜蘭淹水影音

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面