大陸 大陸焦點 特派現場

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子「根本不需要證據」

▲▼ 八炯、閩南狼遭到大陸泉州市公安懸賞百萬徵集犯罪線索 。（圖／翻攝 泉州公安局）

▲八炯、閩南狼遭懸賞百萬徵集犯罪線索。（圖／翻攝泉州公安局）

記者蔡紹堅／台北報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，懸賞金最高25萬元人民幣（約105萬元新台幣）。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，所謂懸賞廣徵線索其實只是做做樣子，台獨罪行在中共看來根本不需要證據。

梁文傑13日主持陸委會例行記者會，他提到，中共這顯然是一系列動作，從先前的立委沈伯洋，到今天的網紅「八炯」及「閩南狼」，目的一方面是對內激化民族主義熱潮，另一方面是擾亂台灣社會民心。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，梁文傑也直言，所謂的「懸賞廣徵線索」，其實只是做做樣子，因為現在的指控基本上就是「搞台獨」，這種罪行在中共來看是不需要證據的，「說請大家提供證據 ，其實對他們來說根本沒必要，只是做這樣子 ，也製造台灣社會內部一些對立的矛盾。」

梁文傑強調，面對這樣的狀況 ，真正重要的是台灣自己有沒有團結，「我們如果沒有團結的話，中共這些手法就很容易得逞。」

「八炯」3名團隊成員的個資也同時遭大陸官媒公開，梁文傑指出，中共的目的就是要把有牽連的人都列進來 ，比如沈伯洋的父親也是這樣，「所以我們要對他們的目的有很清楚的認識，最重要的是不要被他們的作為影響，讓自己心中有一個小警總。」

▲▼八炯、閩南狼 遭到大陸公安懸賞公告 。（圖／翻攝 泉州公安局）

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／日本流感大爆發！　東京發布流行警報
堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈喊「吃心臟病藥」
陳文茜宣布停止免疫療法：我自行宣告康復！
嚴堵豬瘟！「首次非故意免罰」取消　初犯就罰20萬
不讓詐團過太爽！　行政院修法增「禁奢條款」
停班課標準多年未改「東北季風就達標！」　鄭明典：應有更合理準
快訊／萬人連署「國高中改10點上課」！　教育部駁回

陸41歲男子脫口秀式「葬禮」告別前半生　11歲女兒親致5分鐘悼詞

陸祕密培訓課如「大型催眠秀」　學員上半天痛哭...下半天轉性唱跳

陸童試戴金手鐲10秒竟被要求「賠4000元」　家長質疑敲詐秒報警

心疼！西安8歲女童喪母靠流浪撿食　聽到可以上學激動蹦跳

八炯團隊3成員也遭公開！陸媒：希望他們改過自新「所以沒懸賞」

全紅嬋將19萬元直播打賞全捐給弱勢兒童　網嘆：她捐給曾經的自己

瑞幸咖啡推動重返美國上市　CEO：除保留原名已蛻變全新公司

畫面像天堂...飛龍後又見人影雲！香港天文台拆解奇景

邱毅接受《環球時報》專訪：兩岸統一的腳步越來越近

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

