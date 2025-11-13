中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子「根本不需要證據」

▲八炯、閩南狼遭懸賞百萬徵集犯罪線索。（圖／翻攝泉州公安局）

記者蔡紹堅／台北報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，懸賞金最高25萬元人民幣（約105萬元新台幣）。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，所謂懸賞廣徵線索其實只是做做樣子，台獨罪行在中共看來根本不需要證據。

梁文傑13日主持陸委會例行記者會，他提到，中共這顯然是一系列動作，從先前的立委沈伯洋，到今天的網紅「八炯」及「閩南狼」，目的一方面是對內激化民族主義熱潮，另一方面是擾亂台灣社會民心。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



不過，梁文傑也直言，所謂的「懸賞廣徵線索」，其實只是做做樣子，因為現在的指控基本上就是「搞台獨」，這種罪行在中共來看是不需要證據的，「說請大家提供證據 ，其實對他們來說根本沒必要，只是做這樣子 ，也製造台灣社會內部一些對立的矛盾。」

梁文傑強調，面對這樣的狀況 ，真正重要的是台灣自己有沒有團結，「我們如果沒有團結的話，中共這些手法就很容易得逞。」

「八炯」3名團隊成員的個資也同時遭大陸官媒公開，梁文傑指出，中共的目的就是要把有牽連的人都列進來 ，比如沈伯洋的父親也是這樣，「所以我們要對他們的目的有很清楚的認識，最重要的是不要被他們的作為影響，讓自己心中有一個小警總。」