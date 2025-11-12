黃建賓爭取港澳包機直航促東部觀光　邱垂正：與業者討論中

▲立委黃建賓爭取港澳包機直航促台東觀光。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

兩岸旅遊遲未全面恢復，國內觀光產業仍受衝擊。立委黃建賓12日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客是國際旅客來台第二大來源，政府應強化政策誘因，推動港澳包機直航台東，以振興東部觀光並促進兩岸交流。對此，邱垂正證實，目前正與旅遊及航空業者討論相關可行性，希望促成港澳觀光包機直航台東。

黃建賓表示，過去國民黨執政時期，每年陸客來台人數高達數百萬，花東地區更是陸客熱門旅遊區，帶動當地觀光產業蓬勃發展。但隨著疫情爆發及兩岸關係趨冷，陸客人數銳減，觀光產業復甦緩慢，兩岸對話機制也遲未恢復。

他指出，根據交通部觀光署統計，今年前七個月台灣出境旅遊人次突破千萬，但同期入境旅客僅478萬人，顯示國際旅客來台仍未回到疫情前水準。雖然日本旅客約76.6萬人居首，但港澳旅客緊追其後達72.6萬人次，顯示港澳市場潛力可期，政府卻相對忽視此區塊，應加強政策誘因以吸引港澳旅客來台。

黃建賓提到，2010年國民黨執政期間，曾推動大陸及港澳包機直航花東，成功減少旅客轉乘不便，並提升來台意願。由於港澳旅客消費力強，又不受現行陸客旅遊政策限制，若能恢復包機直航，不僅可活絡東部觀光，也有助台灣觀光市場多元發展。

他強調，當年包機直航能順利推動，關鍵在於中央與地方及業者的合作。台東縣政府近年也積極爭取國際包機，地方意願十分強烈。建議陸委會與交通部、地方政府及業界共同研商，建立獎勵與輔導機制，促成港澳包機直航東部，為觀光產業注入新動能。

陸委會主委邱垂正回應指出，目前正與港方保持密切聯繫，並與旅遊、航空業者討論評估港澳至台東觀光包機的可行性。他表示，若能順利推動，將有助於帶動港澳旅客前往花東旅遊，促進地方觀光發展，陸委會將持續協調推進相關規劃。