美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

▲美學館教保中心參訪台東縣警察局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

文化部台灣生活美學館教保中心師生一行共40人日前前往台東縣警察局進行參訪，由縣警局公共關係科接待並全程導覽，保安隊、刑警大隊、婦幼警察隊、少年警察隊及交通隊等單位也分別進行示範與宣導，讓學童與教師從多面向認識警政工作。

參訪行程一開始，保安警察隊展示新式防暴盾牌、防彈衣、戰術頭盔、手槍與衝鋒槍等裝備，並由人員逐一說明各項裝備的功能與操作方式。小朋友在專業引導下近距離觀看，甚至開心合照體驗，現場氣氛熱烈，師生對警察的維安裝備有了直觀的理解。

刑警大隊隨後介紹詐騙與竊盜的最新犯罪趨勢，講解如何辨識、預防與應對，提升大家的安全意識。婦幼警察隊則帶來婦幼安全宣導，以教育影片與情境模擬方式強化幼童對家暴防治與性侵害防範的基本認知，讓老師與家長更了解如何在日常生活中保護孩子。

少年警察隊的分享則聚焦青少年保護法規及少年犯罪預防，並以實際案例說明輔導工作的重要性。透過故事與經驗交流，讓參訪者感受到警方在守護下一代方面的努力與責任。

行程最後由交通警察隊登場，展示大型重機車與交通指揮裝備，並示範事故現場處置流程。透過問答互動，增進師生對交通安全的理解，小朋友看到大型重機車更是興奮直呼「讚」。

台東縣警察局表示，未來將持續透過多元宣導方式，以開放透明的態度與專業的警政服務，深化社區與校園的安全教育，結合科技與人力資源，提升民眾在犯罪防範與交通安全方面的意識，打造更安心、宜居的台東。