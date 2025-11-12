颱風天不減熱情　台東民眾冒雨檢測血糖血壓

▲民眾冒雨參加血糖血壓檢測活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

11月14日是「世界糖尿病日」，為提升民眾健康意識並鼓勵關心自身血糖狀況，關山慈濟醫院即使在颱風影響、未發布停班停課的情況下，今天（12日）仍於院區一樓舉辦免費血糖與血壓檢測活動，活動時風雨不歇，仍吸引許多民眾與看診者踴躍參加，現場氣氛熱絡。

主辦單位指出，活動中有部分民眾檢測結果出現血糖或血壓偏高情形，但過去並未察覺。經護理人員說明後，多數人決定進一步前往專科門診追蹤了解。這次活動讓民眾能即時掌握自身健康狀況，達到「早期發現、即時治療」的健康管理目標。

此次活動由台東縣議員陳宏宗、鹿野鄉寶華山慈惠堂、台東縣救國團、關山鎮救國團、關山慈濟醫院、關山同濟會及關山鎮衛生所共同舉辦。議員陳宏宗表示，舉辦檢測活動不僅能讓民眾獲得實質的健康服務，也能深化社區健康意識。現場衛生所同步進行衛教宣導，不僅民眾參與踴躍，連醫護人員與志工也把握機會測量血糖數值。

陳宏宗秘書周福安指出，關山地區在「世界糖尿病日」前舉辦血糖與血壓檢測活動已成為年度慣例，活動曾成功協助多位民眾及早發現血糖異常，進而採取健康管理措施。他並感謝寶華山慈惠堂堂主陳麗珠及信眾長年支持，將堂慶與公益結合，以實際行動回饋社會。

周福安也提醒，均衡飲食與養成規律運動習慣，是預防糖尿病及「三高」的基本之道，透過定期檢測與血糖控制，可有效降低疾病風險。

關山慈濟醫院表示，隨著糖尿病與腎臟病患者增加，醫院除開設腎臟科門診外，亦在五樓設置洗腎中心，提供縱谷地區鄉親更完善的醫療照護。專科護理師賴秋吟在現場提醒，若發現血糖數值偏高，應儘早就醫諮詢，透過醫師指導建立健康生活方式。放射師趙榮璽則說，醫護人員也應重視自身健康，唯有身體健康，才能更好地照顧病患。