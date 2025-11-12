關山警協助南橫公路防颱　通報落石即時清除守護交通安全

▲關山南橫警協助公路單位防颱。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

受鳳凰颱風持續降雨影響，台東南橫山區邊坡土石鬆動，為防範災害發生並確保道路安全，公路總局南區養護工程分局於11日公告，台20線149K+110至171K+500（向陽至利稻）路段因致災風險仍維持封閉，171K+500至199K（利稻至初來）路段則於今（12）日上午6時30分解除預警性封閉。

台東縣警察局關山分局海端聯合所主動協助公路單位，在初來派出所前設置護欄與警示標誌，並派員巡查提醒民眾，切勿強行通過封閉路段，以免因落石或坍方發生意外。

今日上午7時30分左右，有民眾行經台20線191K+670嘉寶隧道東端前方時，發現路面散落多處大小不一的落石，雖尚可通行，但部分石塊邊角銳利，恐損及車輛輪胎或底盤。該名民眾隨即透過臉書通報關山警察分局，霧鹿派出所員警接獲訊息後，立即通知關山工務段派員趕赴現場清除障礙，展現警民合作、迅速應變的行動力。

關山警察分局提醒，鳳凰颱風目前仍影響台東地區，山區雨勢斷續、邊坡含水量高，落石與坍方風險依舊存在。呼籲民眾非必要請避免上、下山行駛，並隨時留意行車安全。如發現道路有坍方、落石或其他危險情況，請立即撥打110或通知相關公路單位，共同維護用路安全。

分局表示，將持續與公路及消防等單位保持密切聯繫，掌握山區道路通行狀況，適時調派警力協助交管與警戒，確保民眾生命財產安全，落實「社區警政、安心守護」的服務目標。