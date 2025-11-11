台東青年委員赴中南部城市交流　深化青年參與及地方創新實踐

▲台東青年委員赴中南部城市交流。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府青年發展中心由民政處副處長歐斐君帶領「青年事務發展委員會」成員，日前展開為期三天的中南部縣市交流行程，透過參訪、座談與在地觀摩，深入了解城市治理模式與青年政策運作，並與各地青年代表建立交流管道，促進跨縣市合作與創新思考。

行程首站抵達屏東，委員們參訪「晨間廚房企業」，從企業創辦人的分享中認識到地方食材如何被轉化為品牌故事，看見屏東青年將創意與家鄉連結、提升在地產品價值的實務經驗。隔日移師台中，在台中市政府研考會安排下，雙方青年委員就政策參與、地方永續、產業創新等議題展開討論，交流青年提案制度運作、政府如何成為青年行動的支持平台，以及推動青年公共參與的多元做法。會後一行人參訪「國家漫畫博物館」，深入了解老建築再利用的理念與文化創生模式，感受文創如何成為推動城市永續的重要力量。

第三天的交流在高雄展開，由高雄市政府青年局與觀光局安排簡報與座談，分享高雄在青年政策整合、城市品牌塑造、觀光行銷與新興產業推動方面的經驗。雙方就吸引青年留鄉、跨局處協作、職涯支持、文化行動及創意產業政策等面向充分討論，並從高雄制度化的青年輔導機制中獲得啟發。

交流最後一站回到屏東枋山，參訪「朋泉生產合作社」，實地了解產品加工流程、外銷通路運作與產業升級的實務模式，體驗在地農產如何透過技術與管理走向國際市場。

副處長歐斐君表示，此次中南部參訪深化了青年委員對各地政策與創新實踐的了解，也拓展青年視野。她期盼委員們能將觀察與收穫轉化為具體行動，持續推動台東青年公共參與與地方創新，用實際行動為家鄉帶來更多活力與可能。