國際

國際火線／降智的勝利：從《暗河傳》看陸劇的沈淪

▲暗河傳主角。（圖／圖／YOUKU）

《暗河傳》裡的俊男美女，是該劇的吸睛利器。(圖／YOUKU)

文／朱錦華

2025年已到了年底。拜「廣電總局」的嚴苛審查和資本主義對製片方的深入荼毒（無止境的自我抄襲）所賜，回顧今年迄今播出的陸劇，若標準稍嚴一點，值得看的作品，不需五個手指頭就數得完。好不容易看到稍早前播畢的武俠劇《暗河傳》在大陸「豆瓣」評分網站獲得7.2高分，網路上也有不少文章在追捧，讓我很好奇的進去看了一下。

故事介紹說：江湖第一刺客組織「暗河」的大長老受重傷，旗下各大分會領導企圖奪位，合力追殺大家長。與此同時，一批年輕幹部卻有意衝出暗河，走向光明的彼岸…….。

▲▼《雲之羽》的宮尚角讓觀眾覺得好像陳冠霖。（圖／翻攝自微博）

傑出的古代黑幫武俠劇：《雲之羽》。（圖／翻攝自微博）

故事聽起來不錯，我以為它應該像是《雲之羽》那種暗黑類武俠劇吧？豈知看下去之後才發現，完全不是那麼回事！如果該劇在演到20集左右就收官，仍不失為一部可以一看的作品。但接下去扯上朝堂與江湖紛爭、城主、劍仙等亂七八糟的東西，故事就糊成一團了。一句話，就是一鍋大雜燴！

該劇明顯受到《慶餘年》、《雪中悍刀行》、韓劇《還魂》等著名劇作的影響。除了故事抄襲痕跡明顯之外，敘事手法更是雜亂無章兼拖泥帶水（夾帶太多次要角色的回憶畫面）、節奏時而很急、時而變得慢吞吞，讓人多次想乾脆放棄。但這還不是最糟的。最糟的是它表面上主打的東西：武俠。

▲龔俊。（圖／YOUKU)

《暗河傳》的第一男主角：龔俊。（圖／YOUKU)

《暗河傳》明面上是武俠劇，實質上是仙俠劇、甚至是奇幻劇。武俠跟仙俠在呈現手法上是不同的，主要是實打與虛打之分。實打強調近身纏鬥；對打過程明快、驚險、且招式清楚俐落。在這方面，《雲之羽》、《一念關山》、《蓮花樓》都曾經作出過精采的詮釋。

至於虛打，就是大量利用吊鋼絲、讓人物飛來飛去或吊在半空中，然後在後製時用上一大堆特效加工，以呈現仙俠的鬥法，畫面十分無聊。大陸近年來仙俠劇的墮落，它是禍首之一。然而，《暗河傳》裡還有比這個更糟的。糟到最高點的是：對打者在打鬥時還要邊打邊聊天！這裡哪是打架，根本就是名嘴在參加脫口秀節目（無雙城那一段戲，情況最為離譜）。而他們聊的東西也真夠無聊，什麼劍意、金剛境、逍遙境，加上一大堆胡謅的、似是而非的貌似人生哲理，讓人看到差點昏倒！

▲彭小苒。（圖／《暗河傳》@官方微博） 

《暗河傳》裡的美女牌之一：彭小苒。（圖／《暗河傳》@官方微博）

對能夠熬到底看完這齣劇的人，我給他們一個「讚」（包括我自己）。但真的覺得它好看的人，我只能說一句：「我服了你們」。我不知道「豆瓣」的7.2高分是如何打出來的。如果說，覺得這齣劇好看的人，只是為了看劇中的「韓風花美男」或妖嬈美女，其他的一律不在乎，這個解釋是可以成立的。

但如果有觀眾真的覺得這齣劇本身好看，那麼，我只能說，陸劇製片方在努力讓觀眾降智這方面，已經贏得一次重大的勝利。

11/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

