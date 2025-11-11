國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

▲美國總統川普再次打贏了輾壓民主黨的戰役。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

美國聯邦政府從10月1日起關門至今超過40天。CNN報導，兩黨對峙的僵局在9日終於獲得突破。總統川普告訴媒體，參議院已達成臨時撥款協議，政府關門即將結束。據報導，參議院以60對40票的跨黨派表決結果，通過一項臨時撥款法案，讓政府重新開門至至2026年1月30日。

這項結果是8名民主黨中間派參議員讓步換來的。條件是同意在不延長對俗稱「歐記健保」的《平價醫療法案》(Affordable Care)補助款的前提下，結束這場史上最長的政府停擺危機。根據協議內容，參議院將在12月對「歐記健保」的新修正案進行表決。

▲聯邦政府關門，反對者在白宮外面表達抗議。(圖／達志影像／美聯社)

上述結果可視為川普的一次重大勝利。「歐記健保」的補貼即將在今年12月底到期。但川普決意封殺它，因此在政府年度撥款法案裡把它剔除，民主黨人被迫搞出這場讓政府關門的大戲。由於捍衛「歐記健保」而阻擋政府年度撥款法案的是民主黨人，所以他們阻擋越久、承受的壓力也就越大。畢竟，使用「歐記健保」的仍屬較少數。但因政府停擺而受影響方，卻是大多數人。

川普再度證明了一件事：誰能夠最狠、最能夠不顧人民死活堅持到底的，誰就是贏家。「歐記健保」本來是照顧中、下階層人民的好政策，川普為何堅持要砍它呢？理由很簡單，只要扯到歐巴馬，川普就抓狂：他就是見不歐巴馬比他好！譬如說，歐巴馬當總統第一年就獲頒諾貝爾和平獎，而川普執政5年了，儘管哈得要死，卻依然跟諾貝爾桂冠無緣。再者，歐巴馬是黑人，卻普遍受人民愛戴。作為一名「白人至上主義者」，這是讓川普難以忍受的。

▲美國總統川普難得跟歐巴馬留下同框照。(圖／達志影像／美聯社)

所以，川普可說是「逢馬必反」，決心剷除歐巴馬一切留下來的Lagacy（歷史遺產）。之前最有名的一役，就是他第一任時上台沒多久，就宣布片面撕毀「伊朗核協議」。該協議是歐巴馬費盡九牛二虎之力，糾合中國、俄羅斯、英國、德國和法國聯合施壓才達成的。它旨在以解除經濟制裁為條件，換取伊朗不發展核，該協議於於2016年簽署。

然而2017年川普上台沒多久就把它廢了。之前的所有心血都付諸東流，中東又再次變得緊張兮兮。好啦，今年6月伊朗跟以色列從「代理人戰爭」演變成雙方互打後，伊朗即將擁核的話題再度甚囂塵上。這時候，川普又說要重談「伊朗核核議」了。早知如此，又何必當初？這不一樣！差別在於：歐巴馬之前談成的已經被廢了，這次我川普若是談成了，功勞是我的！