鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

▲鳳凰颱風北上中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

鳳凰颱風進逼，氣象專家吳聖宇表示，過去一段時間對轉彎之後的預報路徑有彎的更大，登陸點往南調整，移動速度預報也越來越快的趨勢；如果真的往南調整到高屏登陸，並穿越到東部海面，對台南以北地區的影響程度就有機會降低不少。

吳聖宇在臉書說，受到鳳凰颱風外圍環流配合東北季風的影響，兩者交會在東半部外海形成大片的層狀降雨回波，加上迎風面地形的抬升作用，周一整天下來宜蘭南澳、大同、冬山等鄉的雨量已經有200-300毫米，最多的南澳西帽山來到330毫米，接近24小時350毫米的大豪雨等級。

吳聖宇指出，不過從雨量分布來看，到目前為止的降雨仍是以地形降雨為主，比較像是大量的水氣透過東北季風舉升，形成層狀降雨回波，再順著東北季風來到地形上再度抬升，而造成的持續性累積降雨。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



吳聖宇提到，真正威力強大的「鋒面型態」降雨似乎沒有出現，也就是沒有對流爆發出來的情況（帶有閃電的對流胞），因此還沒看到時雨量特別大的短時強降雨現象。

吳聖宇表示，預報資料看起來，今天白天期間台灣東北部海面的「共伴鋒面」型態，可能會為更明顯一些；區域模式的定量降雨一直到今晚之前，在大台北東側、宜蘭到花蓮一帶的雨量都還是報得非常大，所以今白天仍要特別注意。

吳聖宇說，再來就是過去一段時間，對於轉彎之後的預報路徑有彎的更大，登陸點往南調整，移動速度預報也越來越快的趨勢；周一深夜11時預報，登陸點已往南調整到高雄一帶沿海，暴風圈接觸南部沿岸的時間提早到周三凌晨開始，中心登陸時間也逐漸提早到周三傍晚之前，說不定周三下午就會登陸了。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，這樣的調整其實算是在預料中，這也就是為什麼過去這1-2天，不論是在這邊寫出來的預報文字，或是回答記者提問時，都有特別講到登陸點的不確定性很高；從最初只講中南部沿岸，到周一早上縮小到雲林以南沿海、傍晚再改為嘉義以南沿海，現在則是跟著氣象署預報再改成高屏地區。

吳聖宇認為，不過，再往南的機會應該不大了，最終類似2004年南瑪都颱風在高屏一帶登陸，並且穿越陸地而過的可能性應該頗高。

吳聖宇提到，如果真的像這樣往南調整到高屏登陸，並且穿越到東部海面的話，對於台南以北地區的影響程度就有機會降低不少；今天還有一天的觀察期，有興趣的朋友可以持續留意鳳凰颱風預報變化情況。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

