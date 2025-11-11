鳳凰將登陸穿台　最新各國路徑一致了

▲最新各國官方都預測鳳凰會穿台。（點圖可放大／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今日鳳凰颱風外圍環流受地形抬升，迎風面北部山區及東半部應防大量降雨致災；周三結構減弱中的鳳凰逐漸移入，帶來局部性豪雨及強風的威脅。而最新各國官方預報出爐，路徑幾乎一致了，都是穿越台灣上空，從東半部出海。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，鳳凰進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切的增大，強度將持續減弱，範圍縮小，符合11月北轉侵台颱風的特性。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）略為南修，在台灣西南方海面偏北轉西北，從台灣西南部進入，東部出海；各別模擬（細線）分散在兩側，顯示路徑的不確定性。

▼最新歐洲系集模式模擬。



吳德榮分析，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰路徑亦略為南修，不排除未來仍會在不確定性範圍（紅框）內，繼續調整。

吳德榮提醒，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鳳凰外圍環流受地形抬升，迎風面北部山區及東半部應防大量降雨致災；周三結構減弱中的鳳凰逐漸移入，帶來局部性豪雨及強風的威脅，仍應戒備；今天、周三背風面偶有局部短暫乾熱的空檔出現。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周四鳳凰持續減弱遠離，北部仍有局部雨，其他地區好轉；周五北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；周六、周日各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率；下周一入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨擴大，氣溫下降；下周二將創入秋以來最低溫。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。


