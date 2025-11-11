快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署上午8時30分持續發布海上陸上警報，陸上警戒範圍擴大為台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，但已減弱為輕度颱風，其暴風圈最快今晚、周三清晨觸陸，中心預估周三下午到傍晚通過南部陸地。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時中心位置位於鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：台南、高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。

降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、桃園市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及新竹至南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

另外，氣象署也說，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。