政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

記者黃翊婷／綜合報導

颱風鳳凰來勢洶洶，台北市政府宣布山區12個里11日停班停課，卻引發網友不滿，市長蔣萬安的臉書也遭留言洗版。不過，前北市府副發言人郭音蘭逆風相挺，她直言，「敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥。大家當然想放假，但請看一下事實，颱風根本還沒來！」

▲▼「以里為單位」放颱風假　網友直呼荒謬：真有你的唉萬安。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲台北市11日僅山區12個里停止上班上課。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

今年第26號颱風鳳凰逐漸靠近台灣，中央氣象署今日（11日）清晨5時半發布海上陸上颱風警報，預計暴風圈可能在今晚、周三清晨碰觸陸地，周三下午到晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四清晨前後出海。

然而，向來「同進退」的北北基桃，這次卻出現不同調，台北市、新北市僅部分地區放假，基隆市正常上班上課，桃園市則是全市放假。部分網友對此感到不滿，紛紛湧入台北市長蔣萬安的臉書留言，「咕嚕咕嚕」、「桃園放了為什麼台北沒放，北北基桃生活圈講假的喔」。

▲▼寶林茶室食物中毒案延燒，29日下午台北市長蔣萬安偕同副市長林奕華及相關局處首長召開記者會，說明寶林案最新發展。會後蔣萬安與毒物專家顏宗海溝通交換意見。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭音蘭在臉書發文力挺蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，前北市府副發言人郭音蘭10日在臉書發文逆風相挺，她直言，「敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥。大家當然想放假，但請看一下事實，颱風根本還沒來！」、「11日台北市區每小時雨量甚至連5毫米都不到，這標準台北要放假，大家直接自主請半年假吧」。

郭音蘭表示，這次雙北都是同樣標準，真正雨量有風險達標的山區均宣布停班停課，台北就是集中在陽明山的12個里，「所以這次本來台北管不到的文化大學也就能一併讓他們停課了。」

敢做大家不喜歡但正確的事...

郭音蘭發佈於 2025年11月10日 星期一
不斷更新／全台6縣市、銘傳大學3校區停班課！　鳳凰今晨登陸
快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準
政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲
快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

颱風假鳳凰颱風蔣萬安

