北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

記者黃翊婷／綜合報導

颱風鳳凰來勢洶洶，台北市政府宣布山區12個里11日停班停課，卻引發網友不滿，市長蔣萬安的臉書也遭留言洗版。不過，前北市府副發言人郭音蘭逆風相挺，她直言，「敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥。大家當然想放假，但請看一下事實，颱風根本還沒來！」

▲台北市11日僅山區12個里停止上班上課。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

今年第26號颱風鳳凰逐漸靠近台灣，中央氣象署今日（11日）清晨5時半發布海上陸上颱風警報，預計暴風圈可能在今晚、周三清晨碰觸陸地，周三下午到晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四清晨前後出海。

然而，向來「同進退」的北北基桃，這次卻出現不同調，台北市、新北市僅部分地區放假，基隆市正常上班上課，桃園市則是全市放假。部分網友對此感到不滿，紛紛湧入台北市長蔣萬安的臉書留言，「咕嚕咕嚕」、「桃園放了為什麼台北沒放，北北基桃生活圈講假的喔」。

▲郭音蘭在臉書發文力挺蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，前北市府副發言人郭音蘭10日在臉書發文逆風相挺，她直言，「敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥。大家當然想放假，但請看一下事實，颱風根本還沒來！」、「11日台北市區每小時雨量甚至連5毫米都不到，這標準台北要放假，大家直接自主請半年假吧」。

郭音蘭表示，這次雙北都是同樣標準，真正雨量有風險達標的山區均宣布停班停課，台北就是集中在陽明山的12個里，「所以這次本來台北管不到的文化大學也就能一併讓他們停課了。」