政治 政治焦點 國會直播 專題報導

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

雙北首長被灌爆「咕嚕咕嚕」！基北北桃不同調　新北市府：依科學數據做出決策

▲颱風「鳳凰」來勢洶洶，北台灣將降下驚人雨量。（翻攝自中央氣象署官網）

圖文／鏡週刊

颱風「鳳凰」來勢洶洶，北台灣將降下驚人雨量，不過雙北僅有部分區域停班課，讓不少仍要通勤的市民怨聲載道。而「同進退」的基北北桃則出現步調不一致的情況，新北市新聞局長李利貞表示，依科學數據做出決策，基北北桃發布前皆保持密切聯繫。

北台灣首長於今（10日）20時陸續宣布，桃園市長張善政宣布全區停班停課，基隆市長謝國樑宣布維持正常上班上課；台北市長蔣萬安則稱除了士林區、北投區等12里以外，其餘地區正常上班課；新北市長侯友宜也宣布除瑞芳、平溪等7行政區外，其餘地區正常上班課。由於基北北桃四首長被視為共同生活圈，此次決策不同步也引發民眾熱議。

雙北首長被灌爆「咕嚕咕嚕」！基北北桃不同調　新北市府：依科學數據做出決策

▲中央氣象署指出，明日上午上半天有機會進一步發布陸上警報（翻攝自臉書@報天氣─中央氣象署）

網友湧入蔣萬安臉書抱怨「我真的傻眼，你哪一次會放==晚安什麼啊」「北北基桃不是共同體嗎？桃園放了欸」「咕嚕咕嚕」「蔣那麼久還是蔣不聽」。網友也到侯友宜臉書稱「上次萬里金山淹大水，而且我們這也是海邊，怎不一樣？」「怎麼沒有汐止啦齁」「麻煩你明天來一趟淡水，立刻讓你體會風強雨大的滋味」「咕嚕咕嚕」。

針對有許多民眾質疑北北基桃不同調的問題，李利貞說明，新北市依據氣象署晚間預報資料，以及天氣風險公司和台大團隊分析顯示，瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區明日雨量達停班停課標準，故宣布以上7個行政區明日停止上班上課，「依科學數據做出決策，基北北桃發布前皆保持密切聯繫。」


11/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

鳳凰颱風來襲　新北啟動防颱機制全面備戰

鳳凰颱風即將襲台，新北市政府水利局已全面戒備、提前部署，各項防汛整備工作全數完成。整備項目包含：破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤，藉由提早應變、充分準備，以因應颱風來襲。

鳳凰颱風逼近北台灣　海巡署籲民眾提前防颱

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

放假資訊太被動！粉專呼籲：應主動

鳳凰風雨最猛時刻！半個台灣紫爆警戒宜蘭下到發白

鏡週刊颱風雙北新北颱風假

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

