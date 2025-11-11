　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰「路徑南修」穿尾時程表　暴風圈將罩南台！登陸4熱區曝

記者許力方／台北報導

中央氣象署預估今天（11日）清晨將發布陸上颱風警報，第25號中度颱風「鳳凰」逐漸向北北東、朝南台灣靠近，強度略為減弱，且路徑有南修趨勢，預估將穿越南台灣。氣象專家分析，鳳凰暴風圈今凌晨開始逐步籠罩中南部陸地，下午至傍晚於嘉義至高雄間登陸、穿越中央山脈，未來12小時非常關鍵，將牽動它到達台灣時風雨大小。

氣象署發布最新一報海上警報觀測，鳳凰颱風目前距離台灣約440公里，過去3小時強度略為減弱，近中心最大風速下降至每秒35公尺，暴風圈則維持大小，以時速14公里速度向北轉北北東移動，路徑有南修趨勢，明天（12日）會從南高屏一帶登陸，並迅速在一天內於台東出海，嘉南高屏4地區暴風侵襲率皆破90%，氣象署最快今天清晨6時許就會發布陸上警報。

▼氣象署最快今晨發布鳳凰陸警，其暴風圈將觸陸南台灣。（圖／中央氣象署）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

民間氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」指出，鳳凰已開始北轉，根據最新預測及推估，暴風圈預計在明天凌晨開始逐步籠罩中南部陸地，下午至傍晚嘉義至高雄間登陸，夜晚至深夜間穿越中央山脈，13日（周四）凌晨於花蓮附近出海，加速往東北移動離開。

台灣颱風論壇提醒颱風登陸熱區嘉義至高雄地區，要特別注意颱風核心移入時帶來的強勁風勢「別因為是輕度颱風就小看了！」另外，根據最新的GOOGLE AI（FNV3）模式系集分析，鳳凰路徑登陸點限縮有到「台南至屏東」之間的趨勢。

由於鳳凰中心附近對流依然旺盛，台灣颱風論壇說明，颱風整體結構維持不錯，強度可短暫維持，不過到了今天白天，它逐漸進入環境條件較差的區域後，風切增強、海水熱焓量降低、乾空氣逐漸入侵，強度會逐步減弱，可發展的時間大約只剩下10小時。未來這12小時非常關鍵，將牽動它靠近台灣時的強度，也影響登陸點附近的風雨大小。

11/08 全台詐欺最新數據

北市12里、新北市7區、4縣市今停班停課
「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

氣象氣象署鳳凰颱風颱風海上警報陸警

