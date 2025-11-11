快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

▲鳳凰颱風接近台灣。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

鳳凰颱風進逼，中央氣象署今天清晨5時半發布海上陸上警報，而今天桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣停班停課，台北市12里、新北市7區也停班課。根據中央氣象署今晨4時「最新風雨預報」，今日共有14縣市達停班課標準，包括新北市、新竹縣市等。

►風力停班課達標地區（預測今午12時至晚間6時風力）

新北市濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

桃園市濱海鄉鎮 平均風8級 陣風11級

新竹市濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

新竹縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

苗栗縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

台中市濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

彰化縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

雲林縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

連江縣 平均風7級 陣風10級

金門縣 平均風7級 陣風10級

澎湖縣 平均風8級 陣風11級

▼最新風力預測。（圖／氣象署）



►雨量停班課達標地區（預測今早8時至周三早8時累積雨量）

宜蘭縣山區 250-400毫米（標準350毫米）

花蓮縣山區 250-400毫米（標準350毫米）

台東縣山區 200-400毫米（標準200毫米）

▼最新雨量預測。（圖／氣象署）



依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／人事行政總處）



►各縣市今日停班停課資訊如下

北部地區

台北市：士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里；北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班上課。其餘正常上班上課。

新北市：瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、烏來區停止上班上課。其餘正常上班上課。

基隆市：正常上班上課

桃園市：停止上班上課

新竹市：正常上班上課

新竹縣：正常上班上課

中部地區

苗栗縣：正常上班上課

台中市：正常上班上課

彰化縣：正常上班上課

南投縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南部地區

嘉義縣：正常上班上課

嘉義市：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：市府表示因尚未發布陸警，不會特別宣布是否停班課

屏東縣：正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：停止上班上課

花蓮縣：停止上班上課

台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：停止上班上課

連江縣：尚未列入警戒區

金門縣：尚未列入警戒區