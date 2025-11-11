明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

記者鄭佩玟／台北報導

受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署預報今（11日）北台灣風雨加劇，昨日北北基桃四縣市晚間8時同步公布停班停課資訊，但決策出現明顯不同步，桃園市全面停止上班上課，台北市、新北市僅山區及沿海部分行政區停班停課，基隆市則全境正常。今晚8時宣布是否放颱風假，還要跟桃園市長張善政討論？台北市長蔣萬安今日受訪時表示，「一樣會依照慣例，與周邊縣市交換意見。」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

全台各縣市昨晚陸續宣布是否停班課，北北基桃原為「同進退」的都會圈，備受關注。僅有桃園市宣布停班課；台北市除士林區、北投區等12里及新北市7區停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課；基隆市則維持正常上班上課。

面對基北北桃在颱風假再度不同調，今晚還會找桃園市長張善政討論？蔣萬安回應，這次其實就是依據專業的數據來做決定，當然也會考量到市民朋友整體正常生活，不被受太大的影響。

蔣萬安指出，但依照相關數據顯示，在台北市陽明山區周邊針對12個里可能會達標，停班停課，當然會持續地掌握整個颱風的動態、密切地關注影響，對於台北市接下來這幾天，所以一樣都會按照慣例，跟鄰近周邊縣市交換意見。