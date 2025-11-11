侯友宜揭新北今風雨最強　郊區陣風達8級以上、北海岸估4米大浪

記者鄭佩玟／台北報導

鳳凰颱風持續北上朝台灣本島移動，暴風圈逐漸接近陸地，新北市長侯友宜今（11日）主持災害應變會議指出，依氣象署最新預測情資，今天7時颱風在新北南南西方約700公里海面，以時速11公里向北北東方向移動，7級暴風半徑維持250公里，據新北氣象團隊判斷，今天是風雨最強時刻，郊區強陣風可能會到8級以上，北海岸、東北角和東、南側山區的日累積雨量雖有下修，仍達300毫米豪雨等級，提醒民眾注意。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

會議中天氣風險公司報告指出，鳳凰颱風目前為中颱下限，北上過程減弱為輕颱，預計12日暴風圈通過中南部地區，下午在高屏登陸，晚間在花東出海。天氣風險公司在會議中表示，由於路徑偏南，且登陸後減弱快速，新北市陸警機會較低，如果會發布，時間預估在明天清晨。

天氣風險公司說，今天因共伴效應風雨最顯著，北、東、南側有局部豪雨，陣風可達7-9級，沿海偶有10級。明日共伴效應減弱，新北進入外圍環流背風面降雨稍緩，周四風速減弱並遠離；但受到東北季風及殘餘環流雲系影響降雨會再增多，周五轉為東北季風環境，風雨皆趨緩。

侯友宜於會中裁示，今天是風雨最強時候，東南側、山區雨勢較多，已決定7個行政區停止上班上課，市府也做好萬全準備，尤其前段時間豪雨造成的災情，如新店錦秀、碧瑤社區，市府除加強邊坡的防護，保全戶也在前段時間安置。他說，今天要提醒北海岸、東北角沿海，預估會有4米大浪，東北角跟東南側的山區雨量也會達300毫米豪雨等級，呼籲民眾不要前往海邊、山區，「今天風雨會比較大，我們好好的做好防颱準備工作」。