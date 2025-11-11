咕嚕咕嚕！北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因：依科學依據

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶，北台灣將降下驚人雨量，不過雙北僅有部分區域停班課，讓不少仍要通勤的市民怨聲載道。而「同進退」的基北北桃則出現步調不一致的情況，新北市長侯友宜今（11日）上午舉行應變會議後受訪表示，大家按照科學依據做了判斷，所以新北山區7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課，市府也在防颱過程中，針對易致災點「我們會全力的守護」。

中颱鳳凰持續逼近台灣，清晨5點半氣象署正式發布陸上颱風警報；不過北北基桃卻出現「一國兩制」的狀況。雙北部分地區放假、平地正常上班上課，至於桃園則宣布全市放假。今早網友們繼續湧入蔣萬安、侯友宜臉書留言「咕嚕咕嚕」，爆發激烈攻防。

侯友宜說，每次颱風來襲時，四市都會聯繫，對於決策有共同與一致性判斷，這次也不例外。新北根據氣象署與新北市的氣候團隊天氣風險公司、台大天氣氣候災害團隊，按照科學依據做了判斷。

至於有不少桃園、新北民眾居住地與工作場所不同，引發議論，侯友宜說，昨天也有考量到這點，桃園無法到新北上班的，都有做好應變準備，尤其在學校的教書的老師，不要因為老師沒辦法來上班，影響學生，都有做好應變作為。