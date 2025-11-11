　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

咕嚕咕嚕！北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因：依科學依據

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶，北台灣將降下驚人雨量，不過雙北僅有部分區域停班課，讓不少仍要通勤的市民怨聲載道。而「同進退」的基北北桃則出現步調不一致的情況，新北市長侯友宜今（11日）上午舉行應變會議後受訪表示，大家按照科學依據做了判斷，所以新北山區7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課，市府也在防颱過程中，針對易致災點「我們會全力的守護」。

中颱鳳凰持續逼近台灣，清晨5點半氣象署正式發布陸上颱風警報；不過北北基桃卻出現「一國兩制」的狀況。雙北部分地區放假、平地正常上班上課，至於桃園則宣布全市放假。今早網友們繼續湧入蔣萬安、侯友宜臉書留言「咕嚕咕嚕」，爆發激烈攻防。

侯友宜說，每次颱風來襲時，四市都會聯繫，對於決策有共同與一致性判斷，這次也不例外。新北根據氣象署與新北市的氣候團隊天氣風險公司、台大天氣氣候災害團隊，按照科學依據做了判斷。

至於有不少桃園、新北民眾居住地與工作場所不同，引發議論，侯友宜說，昨天也有考量到這點，桃園無法到新北上班的，都有做好應變準備，尤其在學校的教書的老師，不要因為老師沒辦法來上班，影響學生，都有做好應變作為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球員開酸球團直播瘋傳！　林泓育：冠軍都換總教練
快訊／天雨路滑！台東車禍1死1傷　車頭全毀
「新壽解約成本明細表」首曝　除草、圍籬調整都要北市還
明是否放颱風假　陳其邁：1400會議判斷
快訊／預謀藏匿「傅崐萁管家」！　名律師遭起訴
鳳凰暴風圈侵襲率「3縣市達99%」　最快明下午登陸
鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專估：周四下莊
快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐
桃園6百貨宣布「今正常營業」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝民調最慘時僅領先柯志恩5%　賴瑞隆：若柯挺鄭麗文路線人民不會接受

追芬普尼毒雞蛋來源　陳駿季：今明應該會有結果

替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

王世堅點名選台北戰蔣萬安　卓榮泰妙答：每4年都會去選一次

颱風襲台光復鄉再警戒　卓榮泰籲：地方依中央訊息統一規劃

卓榮泰感慨：蕭美琴站上國際舞台　國民黨卻是站上國共舞台

AI詐欺持續升溫！電商平台面臨史上最難防的「假人潮」

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

曝民調最慘時僅領先柯志恩5%　賴瑞隆：若柯挺鄭麗文路線人民不會接受

追芬普尼毒雞蛋來源　陳駿季：今明應該會有結果

替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

王世堅點名選台北戰蔣萬安　卓榮泰妙答：每4年都會去選一次

颱風襲台光復鄉再警戒　卓榮泰籲：地方依中央訊息統一規劃

卓榮泰感慨：蕭美琴站上國際舞台　國民黨卻是站上國共舞台

AI詐欺持續升溫！電商平台面臨史上最難防的「假人潮」

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

不撐傘原地淋雨1.5小時太怪　警一查直接送他1年牢飯

鳳凰到門口了！彰化刮強風　農民急鋪防風網、備妥抽水機

全球化從「美式」轉換為「中式」　勢不可擋的席捲世界

好感男VS反好感男的晨間習慣

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

侯友宜揭新北今風雨最強　郊區陣風達8級以上、北海岸估4米大浪

傳谷立言將與鄭麗文會談　AIT低調回應

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

更多熱門

相關新聞

鳳凰減為輕颱 桃園6百貨宣布營業

鳳凰減為輕颱 桃園6百貨宣布營業

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署今（11／11）上午8點半發布海上陸上警報，因颱風路徑南偏，陸上警戒範圍擴大為台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，但已減弱為輕度颱風，桃園市今放颱風假，今早百貨業者評估風雨，包括台茂購物中心、大江購物中心、環球購物中心A8、A19以及新光三越站前店、遠百桃園、統領廣場均表示將正常營業。

野柳土石崩落擋路　出動機具打碎恢復交通

野柳土石崩落擋路　出動機具打碎恢復交通

鳳凰暴風圈最快明天凌晨觸陸　嘉義可能納下波警戒範圍

鳳凰暴風圈最快明天凌晨觸陸　嘉義可能納下波警戒範圍

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

「穿心颱」鳳凰轉彎逼台　美日最新預測曝

「穿心颱」鳳凰轉彎逼台　美日最新預測曝

關鍵字：

鳳凰颱風氣象署侯友宜氣象台北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面