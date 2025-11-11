不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

▲鳳凰颱風即將穿越南台灣。（圖／NCDR）
記者許力方／綜合報導
中央氣象署預估今天（11日）清晨將發布陸上颱風警報，第25號中度颱風「鳳凰」目前距離台灣約440公里，逐漸向北北東、朝南台灣靠近，過去3小時強度略為減弱，路徑有南修趨勢，預估明天（12日）從南高屏一帶登陸，並迅速在一天內於花東附近出海，嘉南高屏4地區暴風侵襲率皆破90%，目前全台除雙北有12里、7區局部停班課，桃園、宜花、澎湖也宣布停班停課。
各縣市11月11日停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里；北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班上課。其餘正常上班上課。
新北市：瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、烏來區停止上班上課。其餘正常上班上課。
基隆市：正常上班上課
桃園市：停止上班上課
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
中部地區
苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：市府表示因尚未發布陸警，不會特別宣布是否停班課
屏東縣：正常上班上課
東部地區
宜蘭縣：停止上班上課
花蓮縣：停止上班上課
台東縣：正常上班上課
外島地區
澎湖縣：停止上班上課
連江縣：尚未列入警戒區
金門縣：尚未列入警戒區
更新時間：00:57
