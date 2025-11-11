不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

▲鳳凰颱風即將穿越南台灣。（圖／NCDR）



記者許力方／綜合報導

中央氣象署預估今天（11日）清晨將發布陸上颱風警報，第25號中度颱風「鳳凰」目前距離台灣約440公里，逐漸向北北東、朝南台灣靠近，過去3小時強度略為減弱，路徑有南修趨勢，預估明天（12日）從南高屏一帶登陸，並迅速在一天內於花東附近出海，嘉南高屏4地區暴風侵襲率皆破90%，目前全台除雙北有12里、7區局部停班課，桃園、宜花、澎湖也宣布停班停課。

各縣市11月11日停班停課資訊如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

北部地區

台北市：士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里；北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班上課。其餘正常上班上課。

新北市：瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、烏來區停止上班上課。其餘正常上班上課。

基隆市：正常上班上課

桃園市：停止上班上課

新竹市：正常上班上課

新竹縣：正常上班上課

中部地區

苗栗縣：正常上班上課

台中市：正常上班上課

彰化縣：正常上班上課

南投縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南部地區

嘉義縣：正常上班上課

嘉義市：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：市府表示因尚未發布陸警，不會特別宣布是否停班課

屏東縣：正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：停止上班上課

花蓮縣：停止上班上課

台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：停止上班上課

連江縣：尚未列入警戒區

金門縣：尚未列入警戒區

更新時間：00:57