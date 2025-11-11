　
氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

▲▼氣象署今天清晨5時啟動追風觀測。（圖／氣象署提供）

▲中央氣象署今天清晨5時啟動追風觀測。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，預計明天傍晚至晚間登陸台灣。中央氣象署今天清晨5時自台中清泉崗機場出動Astra噴射機，執行「颱風飛機投落送觀測」任務，歷時約3小時觀測，並將取得資料即時回傳氣象署，有助於提升颱風監測與預報準確度。

氣象署表示，鳳凰颱風穿越菲律賓呂宋島，昨天進入南海，隨即減速並逐漸轉向北上，將對台灣造成影響，氣象署與國立台灣大學及漢翔公司合作，今天清晨5時執行「颱風飛機投落送觀測」任務，透過即時回傳觀測資料，對研判颱風的暴風範圍與環流結構有重要助益。

▲▼氣象署今天清晨5時啟動追風觀測。（圖／氣象署提供）

▲追風觀測針對鳳凰颱風的飛航路徑及投落送低空觀測資料。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，「颱風飛機投落送觀測」是利用飛機在颱風附近空域，進行高空氣象資料蒐集的作業性觀測，自2003年起，該計畫已完成90次飛行觀測，有助於提升台灣區域性颱風監測與預報準確度。

氣象署指出，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻西南方約350公里的海面上，由於海上氣象觀測站稀少，且各數值模式對其颱風環流結構的模擬仍存不確定性，透過飛機投落送觀測可取得關鍵區域的高空至近海面氣象資料，以支援颱風預報及警報發布。

氣象署表示，為發揮最大觀測效益，氣象署與國立台灣大學依據颱風可能的未來路徑與大氣環境，規劃飛行航線。任務期間，飛機爬升至約1萬3千公尺高空，針對鳳凰颱風周圍7級風暴風範圍及其路徑上的重要區域進行觀測，透過衛星即時將資料傳回氣象署，用於分析颱風即時結構與動態，如暴風半徑及雨帶結構等。

此外，氣象署也說，這些觀測資料也同步分享給全球各氣象作業中心，協助各國進行暴風半徑與強度估計，並透過高速運算電腦演算，提升颱風路徑與結構預報的準確度，可強化國際間的氣象合作。

11/09 全台詐欺最新數據

