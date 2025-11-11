鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署今天上午11時30分持續發布海上陸上颱風警報，過去3小時颱風強度維持不變，但路徑略微南修，預計暴風圈觸陸時間點延後至明天清晨，並於傍晚至晚間從高屏登陸，周四從台東出海。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午11時位於鵝鑾鼻的西南方約350公里，以每小時11轉14公里速度向北北東轉東北進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

根據最新資料顯示，鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：台南、高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。

降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼未來12小時風雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前仍距離台灣350公里，主因過去3小時路徑偏北至西北方向，強度及結構則不變，但抵達西南方海域後有減弱趨勢。

朱美霖指出， 鳳凰颱風明天到周四最接近台灣，明天早上將逐漸接近西南方近海，傍晚至晚間登陸高屏地區，周四清晨從台東出海，由於路徑較上一報略微偏南，登陸時間也較延後，預計暴風圈明天清晨觸陸，並於傍晚至晚間從高屏登陸，周四再從台東出海。

降雨方面，朱美霖表示，目前綠島已有大豪雨等級降雨，基隆北海岸、宜花地區降雨持續，今天截至目前宜蘭累積雨量已有300毫米，有超大豪雨發生，新北、基隆北海岸及花東累積雨量也有100毫米。未來24小時，大台北、東半部屏東山區仍有豪雨等級降雨，中南部今晚起降雨逐漸增多，周三也會有較強雨勢。

颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署表示，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣地區、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨。

氣象署也說，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機率。