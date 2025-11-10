快訊／北捷白髮婦雨傘打傷2歲女童畫面曝　父見囂張一幕心痛提告

▲中山警方10日公布惡劣曾婦(左圈)用傘戳女童畫面，在女童遭攻擊後，爸爸(右圈)立即抱著孩子起身。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北捷「白髮婦遭踹飛案」主角、73歲曾姓婦人再爆前科！曾婦今年9月底在捷運車廂內與Fumi阿姨爆發衝突，被對方反踹掀起熱議，接著又被查出，曾婦早在去（2024）年就因不滿父女檔坐在博愛座未讓位，竟持雨傘打傷2歲女童右腿。台北地檢署今（10）日依《刑法》故意對兒童傷害等罪將曾婦起訴，當時惡劣曾婦打傷女童的監視器畫面也曝光。

▲李姓爸爸原本帶著2歲的女兒做在博愛座(紅圈處)。

警方調查，曾婦去年2月4日下午1時30分，搭乘捷運中和新蘆線行經民權西路站時，見李姓父女坐在博愛座，心生不滿，竟持雨傘敲打坐於座位上的女童右腳，導致女童右小腿挫傷。李父愛女心切，憤而向新北警報案提告，警方將案件函轉台北市警中山分局續查，最終移送台北地檢署偵辦。

▲在曾婦攻擊女童後，爸爸立即起身按下車廂內緊急按鈕通報。

不過，曾婦事後未依通知到案，遭檢方發布通緝，直到近期因另案曝光，才由檢察官偵結起訴。檢方認為，曾婦攻擊對象為年幼兒童，行為惡劣且無悔意，依法提起公訴。中山分局提醒，民眾若在公共運輸空間發生爭執，應保持冷靜理性，切勿以暴力解決紛爭。警方強調，凡涉及施暴行為，將依法嚴辦，絕不寬貸。



