快訊／北捷白髮婦不僅竊盜遭通緝　雨傘毆打博愛座女童被起訴

北捷白髮婦曾姓婦人今年9月底因為在台北捷運車廂內，被Fumi阿姨踹飛引起熱議，網友揭露曾婦已經是逼人讓座的慣犯，結果曾婦被查出早在去年就曾因為不滿1對父女坐在博愛座，竟拿雨傘打傷女童，台北地檢署10日依故意對兒童傷害等罪起訴曾婦。

▲曾姓婦人涉嫌為了搶博愛座打傷女童遭起訴。（資料照／記者邱中岳攝）

73歲的曾婦9月29日下午，搭乘北捷淡水信義線時，不滿Fumi阿姨坐在優先席，曾婦持手中袋子敲打對方，Fumi阿姨說了句「You can try one more time」，曾婦持續攻擊，Fumi阿姨起身將曾婦踹飛到對面座位上，過程被拍攝上傳網路被瘋狂轉傳。

▲曾婦先前在捷運上逼讓座，被Fumi阿姨一腳踹飛。（資料照／Threads＠queen7_910、Threads@f731102授權）

捷運警察進行調查後，依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆者」，轉交大同分局進行裁處，而曾婦也因而被發現，因竊盜案被判拘役55天遭通緝，經士林地檢署扣除先前以服刑40日，繳交剩餘15天得易科罰金1萬5000元，以及犯罪所得472元結案。

不過曾婦早在2024年2月4日下午1點30分左右，搭乘北捷中和新蘆線行經民權西路站時，因為不滿李姓父女坐在博愛座不讓座，以左手持雨傘敲打李姓女童的右腳，導致女童右小腿鈍傷，經李父提告後，曾婦遲未到案遭通緝，因此到現在才被檢察官依傷害等罪提起公訴。