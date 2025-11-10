　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北捷白髮婦不僅竊盜遭通緝　雨傘毆打博愛座女童被起訴

記者劉昌松／台北報導

北捷白髮婦曾姓婦人今年9月底因為在台北捷運車廂內，被Fumi阿姨踹飛引起熱議，網友揭露曾婦已經是逼人讓座的慣犯，結果曾婦被查出早在去年就曾因為不滿1對父女坐在博愛座，竟拿雨傘打傷女童，台北地檢署10日依故意對兒童傷害等罪起訴曾婦。

▲▼ 在捷運上搶優先席遭踹飛的曾姓阿嬤(73歲)，於北市大同區一家便利商店遭警方帶回。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲曾姓婦人涉嫌為了搶博愛座打傷女童遭起訴。（資料照／記者邱中岳攝）

73歲的曾婦9月29日下午，搭乘北捷淡水信義線時，不滿Fumi阿姨坐在優先席，曾婦持手中袋子敲打對方，Fumi阿姨說了句「You can try one more time」，曾婦持續攻擊，Fumi阿姨起身將曾婦踹飛到對面座位上，過程被拍攝上傳網路被瘋狂轉傳。

▲▼在捷運上搶優先席遭踹飛的曾姓阿嬤(73歲)，於北市大同區一家便利商店遭警方帶回。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910、Threads@f731102授權提供）

▲曾婦先前在捷運上逼讓座，被Fumi阿姨一腳踹飛。（資料照／Threads＠queen7_910、Threads@f731102授權）

捷運警察進行調查後，依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆者」，轉交大同分局進行裁處，而曾婦也因而被發現，因竊盜案被判拘役55天遭通緝，經士林地檢署扣除先前以服刑40日，繳交剩餘15天得易科罰金1萬5000元，以及犯罪所得472元結案。

不過曾婦早在2024年2月4日下午1點30分左右，搭乘北捷中和新蘆線行經民權西路站時，因為不滿李姓父女坐在博愛座不讓座，以左手持雨傘敲打李姓女童的右腳，導致女童右小腿鈍傷，經李父提告後，曾婦遲未到案遭通緝，因此到現在才被檢察官依傷害等罪提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅會減弱
快訊／新北大橋死亡車禍！騎士慘死
火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時成死屍
快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」
快訊／2檔千金股發威！　雙雙亮燈漲停
黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.
海警傍晚將發布！　豪雨愈晚愈明顯
快訊／高雄夢時代跨年！壓軸卡司公布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／新北大橋騎士撞護欄！車噴進自行車道　頭手臉傷搶救無效亡

鳳凰颱風逼近！金門超前部署防災　整合各單位嚴陣以待防「風倒木」

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　海巡提醒：觀浪最高罰25萬

火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭13煞私刑51小時成死屍

快訊／新北大橋「騎士疑自摔」！倒機車道無呼吸心跳　送醫搶救中

棕櫚葉砸出國賠！北市男走在三總遭擊中肩頸　院方要賠24萬

鳳凰逼近！太平山今下午2時起預警性休園　龜山島封島至13日

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／新北大橋騎士撞護欄！車噴進自行車道　頭手臉傷搶救無效亡

鳳凰颱風逼近！金門超前部署防災　整合各單位嚴陣以待防「風倒木」

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　海巡提醒：觀浪最高罰25萬

火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭13煞私刑51小時成死屍

快訊／新北大橋「騎士疑自摔」！倒機車道無呼吸心跳　送醫搶救中

棕櫚葉砸出國賠！北市男走在三總遭擊中肩頸　院方要賠24萬

鳳凰逼近！太平山今下午2時起預警性休園　龜山島封島至13日

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

aespa、＆TEAM傳年底上日本紅白！　成員王奕翔「台灣第7人」登台

一票人不敢穿！溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

AI市場轉為軟體帶動硬體銷售　擷發董座曝「ASIC市場特殊切入點」

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／鳳凰逼近！新人搶拍婚紗...清境等三高農場今下午2時休園

「GU秀泰生活樹林店」租約到期　12/7結束營業！在地人嘆可惜

普發1萬「被爸媽拿走」小孩抗議有用嗎？律師解答：不用經過同意

【鳳凰颱風逼近】屋舍被毀慘況曝！菲律賓90萬人急撤避難

社會熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

女客酒吧喝爛醉　遭服務生性侵

快訊／光復鄉停班停課！　馬太鞍堰塞湖「紅色警戒」3鄉鎮立即撤

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

即／花蓮象鼻隧道海灘意外！　女遊客送醫不治

國中女整晚不回家！　遭男網友拐進摩鐵嘗禁果

雞蛋檢出芬普尼超標3倍　15萬顆流向9縣市

女歌手和人夫同宿海景飯店遭正宮抓包！免賠理由曝

曾陷買春風波「型男里長」控前妻家暴　幼女視訊求救

彰化驚傳母女雙亡　社會處：啟動關懷機制

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓身亡　

更多熱門

相關新聞

超狂素人與保全互毆遭判45天　法官駁回上訴

超狂素人與保全互毆遭判45天　法官駁回上訴

2022年曾參選台中市長、被網友喻為「超狂素人」的陳美妃，去年5月在自家社區與鄭姓男保全因外送問題發生口角，2人互毆並互告傷害，台中地方法院分別判處陳美妃、鄭男拘役45天、35天，鄭男未上訴，陳女上訴，台中高分院日前做出判決，本案事證明確，駁回上訴，全案確定。

男友討兩萬遭拒竟持刀威逼　雙方爆肢體衝突

男友討兩萬遭拒竟持刀威逼　雙方爆肢體衝突

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

受刑人被獄友教訓打到變聽障　判賠25萬

受刑人被獄友教訓打到變聽障　判賠25萬

北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」

北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」

關鍵字：

北捷捷運博愛座優先席讓坐白髮傷害女童兒童

讀者迴響

熱門新聞

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面