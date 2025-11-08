北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」　這次不拿三宅一生

記者黃翊婷／綜合報導

台大畢業的高材生Fumi阿姨今年9月底因在北捷上一腳踢飛白髮婦人，而受到社會關注。近日Fumi阿姨受邀替廠商宣傳，再度穿上三宅一生裙裝重現「名場面」，只不過這次拿的不是三宅一生提袋，而是印有廠商LOGO的紙袋。此外，Fumi阿姨也在影片中再次強調，暴力是不對的。

▲Fumi阿姨為廠商拍短片宣傳，重現北捷「名場面」。（圖／翻攝自IG／amazonglobalsellingtaiwan）

Fumi阿姨近日接受亞馬遜（Amazon）邀請，幫忙拍攝新服務的宣傳影片，還再度穿上三宅一生黑色裙裝，重現「幫我拿一下」遞出袋子，再作勢出腳踹人的動作，背景音樂甚至還配上捷運的關門提示聲。接著，Fumi阿姨在影片中提到，這是開玩笑的，並重申暴力是不對的。

這部宣傳影片公開之後，吸引不少網友前往廠商IG留言，「實在太好笑」、「太強了～來看廣告」、「皮膚太好了吧」。Fumi阿姨也親自留言幽默回覆，「不准在那邊給我用關門嗶嗶聲，我要死。」

回顧事件經過，Fumi阿姨今年9月29日搭乘北捷時坐在博愛座上，因73歲曾姓老婦要求讓座不成，便不斷以手上物品碰撞、挑釁，Fumi阿姨一氣之下出腳反擊，進而引發社會正反意見熱議。