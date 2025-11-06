葉克膜女孩深夜轉院北上！家長淚謝「一路禮讓」：感受到力量

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

高雄一名因肺部嚴重感染、插管並裝上葉克膜的女孩，昨（5）日晚間由救護車從義大醫院轉送至台大醫院，家長事前在社群上呼籲「請看到救護車務必禮讓」，並感謝眾人協助；今6日凌晨孩子順利抵達台大兒童醫院，家長發文感謝醫護團隊與車友們的幫忙，讓人動容。

家長昨晚在Threads留言表示，女兒因病情危急，必須裝上葉克膜轉院北上，「請經過國道1號的朋友、看到救護車務必禮讓。」訊息曝光後，立委柯志恩看到貼文，主動留言並協助聯繫警政署與台大醫院，希望能幫助孩子儘速就醫。

經過多方協調，救護車於深夜啟程北上。家長今晨再度發文表示，「妹妹已於凌晨0點45分抵達台大兒童醫院」，感謝義大醫療團隊與台大醫療團隊的全力照護，也特別感謝救護車司機「一路專業、安全地護送」。

文中家長也感性地向社會大眾致謝，「感謝各大貨車、聯結車社群的車友們一路禮讓、立委柯志恩的協助，還有所有為妹妹加油、祈福、陪我們一起守望的朋友們。」

最後，家長寫下最誠摯的心聲，「現在最重要的是專心治療、一步一步穩定往前，每一份善意、每一句祝福都讓我們感受到力量。若這段時間造成任何不便，也敬請見諒，由衷感謝大家的體諒與幫忙。」