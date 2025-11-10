　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國會女股神退場！裴洛西海撈40億　報酬率16,930%驚呆市場

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西宣布將於2027年1月任期結束後正式退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國「國會女股神」退場！曾訪台的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布將於2027年1月任期結束後正式退休，她長達37年的政治生涯不只締造女性議長的歷史，也留下驚人投資紀錄——靠股市累積1億3000萬美元（約台幣40.3億元）獲利，報酬率高達16,930%。消息一出，許多散戶網友哀號「股海明燈要熄滅了！」

37年翻400倍　裴洛西穩坐「國會女股神」

根據《紐約郵報》報導，裴洛西1987年首次當選國會議員時，與丈夫、創投家保羅．裴洛西（Paul Pelosi）名下股票投資組合僅約61萬至78.5萬美元。

根據投資分析平台Quiver Quantitative最新估算，這筆資產如今暴增至1億3370萬美元，漲幅驚人，遠超同期道瓊工業指數（Dow Jones）約2300%的表現。

即使考慮複利效應，裴洛西夫婦的平均年報酬率仍達14.5%，擊敗標普500（S&P 500）、那斯達克（NASDAQ）與道瓊工業指數平均7%至9%的年成長率。

根據《彭博社》數據，他們去年的投資報酬率高達54%，幾乎是標普500漲幅的兩倍，甚至超越所有大型避險基金。

持股曝光：蘋果、輝達、Netflix通通有

裴洛西2024年的財務揭露顯示，她持有約24檔個股，其中包括輝達（NVIDIA）、Palo Alto Networks、Salesforce、Netflix及蘋果公司（Apple）等。其中蘋果為最大持股，價值介於2500萬至5000萬美元。

她與丈夫目前總資產估計達2.8億美元，較1987年剛入國會時的約300萬美元暴增近百倍。此外，他們還擁有納帕谷（Napa Valley）酒莊、舊金山義大利餐廳、商用不動產與政治顧問公司等多項事業。

神操作！　輝達買權賺進2億多台幣

ETF基金「NANC」專門追蹤美國國會議員投資動向，名稱正是取自裴洛西的名字。基金經理人魏斯科夫（Dan Weiskopf）指出，裴洛西最擅長使用選擇權（Options）交易。

她最經典的案例是在2023年底以約180萬美元買進輝達買權（Call Options），去年12月執行時以每股12美元的價格取得5萬股輝達股票，成本僅為當時市價的十分之一。

整筆投資花費約240萬美元，如今帳面價值已超過720萬美元（約台幣2.35億元）。

《裴洛西法案》成禁股象徵

隨著外界質疑國會議員掌握內部消息、可能提前布局股票交易，美國國會近期掀起禁止議員及配偶交易個股的呼聲。

眾議院9月提出的新版法案，甚至被非正式稱作《裴洛西法案》（Pelosi Act），凸顯她在華府投資圈的影響力。

共和黨全國委員會（RNC）發言人佩爾斯（Kiersten Pels）則嘲諷表示，「裴洛西真正的傳奇是成為美國史上最成功的內線交易者，若換作別人能把78.5萬美元滾成1億3370萬美元，報酬率還贏過投資之神巴菲特（Warren Buffett），早該在監獄裡退休了。」

網友笑喊「川普該請她幫操盤」

保守派評論人士也在社群平台X開玩笑說，「川普總統應該請退休後的裴洛西幫美國人操盤！她擊敗標普500指數達559%，我們半年就能退休了。」

無論外界讚嘆或批評，這位「股市女王」確實在華府與華爾街都留下傳奇紀錄。如今她正式準備退休，散戶們只能感嘆：「從此股海少了最準的風向球。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國會女股神退場！裴洛西海撈40億　報酬率16,930%驚呆市場

股票裴洛西投報率報酬率北美要聞

