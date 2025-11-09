OpenAI執行長替黃仁勳說話「突收傳票」　不明男子衝舞台被架走

OpenAI CEO Sam Altman was ambushed on stage and served with a subpoena during a speaking event in San Francisco on Monday.



Dramatic video shows a man storming the stage, waving an envelope, and declaring he had a subpoena for the tech billionaire.



記者王佩翊／綜合報導

有ChatGPT之父之稱的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前在舊金山出席一場公開對談時，突然遭一名男子衝上台，高舉白色信封高喊「我要遞送傳票」，嚇得奧特曼一時愣住，而這場鬧劇剛好發生在他為輝達執行長黃仁勳辯護之際，台下觀眾隨即爆出噓聲，現場一度混亂。

根據《每日郵報》報導，這場對談活動以運動、領導力與人工智慧未來發展為主題，嘉賓包含NBA金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）與奧特曼。主持人耶庫提爾（Manny Yekutiel）在提問時提到，美國目前有數千萬人陷入糧食補助危機，卻同時存在如輝達執行長黃仁勳般身家高達1790億美元的巨富，質疑「這樣的世界真的合理嗎？」，指出美國貧富落差失衡。

該提問的背景在於，美國聯邦政府10月初關門至11月3日，超過1個月，導致有上千萬名接受糧食券計畫（SNAP）補助的民眾陷入斷糧危機。

▲不明男子衝上舞台，奧特曼當場傻眼。（圖／翻攝自X）



奧特曼隨即替黃仁勳緩頰表示，對方為國家與經濟做出「了不起的貢獻」，創造企業與技術本身就具價值，黃仁勳更不應該因此被責難。他說，社會應思考如何讓科技帶來更普及的利益，而不是責怪成功人士。

奧特曼話還沒說完，就突然有一名背著背包的不明男子衝上舞台，情緒激動地朝奧特曼伸出手中的白色信封，口中喊著「我要遞送傳票」。奧特曼表情瞬間僵住，現場觀眾也驚呼連連，主持人與工作人員則是立刻上前阻止，保全隨後將男子帶離。

事後，行動團體「停止人工智慧」（Stop AI）承認，這名衝上舞台的男子是該團體的律師，並稱他已成功向奧特曼「當面送達傳票」，要求奧特曼出庭作證。該團體先前多次在OpenAI總部外抗議、堵住出入口與馬路。這起案件目前正在審理，奧特曼因此被列為需要出庭提供證詞的人，顯示檢方認為他的說法或掌握的資訊，可能與案件內容有所關聯。