　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

OpenAI執行長替黃仁勳說話「突收傳票」　不明男子衝舞台被架走

記者王佩翊／綜合報導

有ChatGPT之父之稱的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前在舊金山出席一場公開對談時，突然遭一名男子衝上台，高舉白色信封高喊「我要遞送傳票」，嚇得奧特曼一時愣住，而這場鬧劇剛好發生在他為輝達執行長黃仁勳辯護之際，台下觀眾隨即爆出噓聲，現場一度混亂。

根據《每日郵報》報導，這場對談活動以運動、領導力與人工智慧未來發展為主題，嘉賓包含NBA金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）與奧特曼。主持人耶庫提爾（Manny Yekutiel）在提問時提到，美國目前有數千萬人陷入糧食補助危機，卻同時存在如輝達執行長黃仁勳般身家高達1790億美元的巨富，質疑「這樣的世界真的合理嗎？」，指出美國貧富落差失衡。

該提問的背景在於，美國聯邦政府10月初關門至11月3日，超過1個月，導致有上千萬名接受糧食券計畫（SNAP）補助的民眾陷入斷糧危機。

▲▼公開替黃仁勳說話！OpenAI執行長「突收傳票」　不明男子衝上舞台。（圖／翻攝自X）

▲不明男子衝上舞台，奧特曼當場傻眼。（圖／翻攝自X）

奧特曼隨即替黃仁勳緩頰表示，對方為國家與經濟做出「了不起的貢獻」，創造企業與技術本身就具價值，黃仁勳更不應該因此被責難。他說，社會應思考如何讓科技帶來更普及的利益，而不是責怪成功人士。

奧特曼話還沒說完，就突然有一名背著背包的不明男子衝上舞台，情緒激動地朝奧特曼伸出手中的白色信封，口中喊著「我要遞送傳票」。奧特曼表情瞬間僵住，現場觀眾也驚呼連連，主持人與工作人員則是立刻上前阻止，保全隨後將男子帶離。

事後，行動團體「停止人工智慧」（Stop AI）承認，這名衝上舞台的男子是該團體的律師，並稱他已成功向奧特曼「當面送達傳票」，要求奧特曼出庭作證。該團體先前多次在OpenAI總部外抗議、堵住出入口與馬路。這起案件目前正在審理，奧特曼因此被列為需要出庭提供證詞的人，顯示檢方認為他的說法或掌握的資訊，可能與案件內容有所關聯。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」
震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」　嗨翻評審爆紅
當眾蓋毛巾「按摩」私處！　大咖教練猥褻2女高中生20次
陸女成中國首位「冷凍人」!　老公3年就交新女友
替黃仁勳說話！　OpenAI執行長台上「突收傳票」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

OpenAI執行長替黃仁勳說話「突收傳票」　不明男子衝舞台被架走

震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」嗨翻評審爆紅　打破刻板印象

「屋舍被毀」畫面曝光！鳳凰還沒登陸爆災情　菲急撤90萬人

鐵人女首相高市早苗也困擾！曝「自己剪頭髮」失敗　慘遭丈夫嘲笑

養一隻狗花掉400萬！35歲啃老女「以狗為名」狠榨老父一半退休金

裸身倒血泊！印度4歲女童睡祖母身邊「蚊帳被割破」遭抱走性侵

日17歲少年「睡夢中遭割喉」滿身血衝警局！　國中弟殺人未遂被逮

日夫妻票選「性生活消失」原因曝光　「生了小孩」只排第三

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

OpenAI執行長替黃仁勳說話「突收傳票」　不明男子衝舞台被架走

震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」嗨翻評審爆紅　打破刻板印象

「屋舍被毀」畫面曝光！鳳凰還沒登陸爆災情　菲急撤90萬人

鐵人女首相高市早苗也困擾！曝「自己剪頭髮」失敗　慘遭丈夫嘲笑

養一隻狗花掉400萬！35歲啃老女「以狗為名」狠榨老父一半退休金

裸身倒血泊！印度4歲女童睡祖母身邊「蚊帳被割破」遭抱走性侵

日17歲少年「睡夢中遭割喉」滿身血衝警局！　國中弟殺人未遂被逮

日夫妻票選「性生活消失」原因曝光　「生了小孩」只排第三

新竹義消宣導隊參訪基隆中正分隊　深化交流強化防火宣導能量

台南鹽水坔頭港空屋起火！　25平方公尺燃燒幸無人傷亡

一聽兒要結婚　急約看房「婚前要買好」再提1要求！準媳婦臉綠了

金馬影帝黑馬！許瑞奇「激瘦11kg」演變裝皇后　直男穿辣妹裝意外愛：滿涼的

42歲金雞獎影帝奪視帝大滿貫！宣布休息「暫停接戲」私下有反差萌

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

總預算躺在立法院40天未付委　藍白堅持「編預算挺軍警消」不放行

車聚佔領國3南投服務區　警出手抓超速、未繫安全帶共28件違規

新社花海才開幕...遊覽車「跨雙黃線」撞機車　賞花情侶受傷

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

國際熱門新聞

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

遊日警示！熊出沒　3大超商啟動防護

鳳凰升級超級颱風　菲律賓：將穿越台灣

兒子護照「有殘膠」遭拒！12萬旅遊險泡湯

女主播拒免治馬桶遭酸反擊：完全沒沾到

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

警署深夜淪砲房　已婚部長「偷吃學妹」激戰

前AV女星斬首男友　又嫁死者兒子

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

川普新制：肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！

鳳凰颱風進逼！菲律賓狂風暴雨畫面曝光

空姐上班1天就被開除　PO網討拍：只是拿了幾瓶水

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

更多熱門

相關新聞

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

近期全球投資人對人工智慧（AI）概念股高估值感到不安，市場泡沫疑慮升溫。

芝加哥移民執法現場槍擊　聯邦探員遭開槍

芝加哥移民執法現場槍擊　聯邦探員遭開槍

美最高法院准許政府「暫緩發放」40億美元

美最高法院准許政府「暫緩發放」40億美元

川普新制：肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！

川普新制：肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！

外配客戶曝年收入！律師嘆：台人沒理由了

外配客戶曝年收入！律師嘆：台人沒理由了

關鍵字：

突襲OpenAI奧特曼StopAI律師北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

快訊／11級強風來了　今午後變天

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面