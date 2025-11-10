美國人準備領錢！川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日連番拋出「直接發錢」構想，宣稱要以關稅收入發放「每人至少2000美元」的紅利，並強調這項福利將排除高收入者。不過，財政部官員隨後澄清，目前尚未有正式提案送交參議院，強調「這只是總統的構想之一」。

綜合外媒報導，川普週末在社群平台Truth Social上寫下，「反對關稅的人都是笨蛋！美國現在是全球最富有、最受尊敬的國家，幾乎沒有通膨、股市創歷史新高、401K退休帳戶也達最高紀錄。」

他強調，美國因關稅政策變得富裕，因此將發放每人至少2000美元（約台幣6.2萬元）紅利金，並強調高收入者除外。不過，川普並未說明排富細節。

此外，川普也主張改革醫療制度，建議將原本給保險公司的數千億美元，直接發放給人民購買更好的醫療保險。他進一步提議，政府可將資金匯入民眾的「健康儲蓄帳戶」（Health Savings Accounts），讓美國人以免稅方式儲蓄並支付醫療開銷。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在ABC節目上表示，目前這些想法尚未成為具體政策，「我們沒有正式提案，也沒有打算現在就送進參議院。」他強調，在政府停擺問題解決前，不會與民主黨就新政策展開協商，「政府得先重新開門，這是基本條件。」

同樣淡化此事的還有白宮國家經濟委員會（National Economic Council）主任哈塞特（Kevin Hassett），他在CBS節目中表示，川普目前只是「集思廣益」，試圖協助參議院找到重啟政府的突破口。

哈塞特補充說，「大家都認為人民應該擁有醫療照護，那為什麼不直接寄支票給那些醫療保費高的人，讓他們自己決定怎麼花？」

儘管細節仍未明朗，川普的「關稅紅利」言論已在美國社群上掀起熱議。支持者認為這是讓人民直接受惠於關稅政策的「回饋紅包」，但批評者則警告，此舉恐只是選前的「民粹派糖」，缺乏實質財政可行性。