　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國人準備領錢！川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日連番拋出「直接發錢」構想，宣稱要以關稅收入發放「每人至少2000美元」的紅利，並強調這項福利將排除高收入者。不過，財政部官員隨後澄清，目前尚未有正式提案送交參議院，強調「這只是總統的構想之一」。

綜合外媒報導，川普週末在社群平台Truth Social上寫下，「反對關稅的人都是笨蛋！美國現在是全球最富有、最受尊敬的國家，幾乎沒有通膨、股市創歷史新高、401K退休帳戶也達最高紀錄。」

他強調，美國因關稅政策變得富裕，因此將發放每人至少2000美元（約台幣6.2萬元）紅利金，並強調高收入者除外。不過，川普並未說明排富細節。

此外，川普也主張改革醫療制度，建議將原本給保險公司的數千億美元，直接發放給人民購買更好的醫療保險。他進一步提議，政府可將資金匯入民眾的「健康儲蓄帳戶」（Health Savings Accounts），讓美國人以免稅方式儲蓄並支付醫療開銷。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在ABC節目上表示，目前這些想法尚未成為具體政策，「我們沒有正式提案，也沒有打算現在就送進參議院。」他強調，在政府停擺問題解決前，不會與民主黨就新政策展開協商，「政府得先重新開門，這是基本條件。」

同樣淡化此事的還有白宮國家經濟委員會（National Economic Council）主任哈塞特（Kevin Hassett），他在CBS節目中表示，川普目前只是「集思廣益」，試圖協助參議院找到重啟政府的突破口。

哈塞特補充說，「大家都認為人民應該擁有醫療照護，那為什麼不直接寄支票給那些醫療保費高的人，讓他們自己決定怎麼花？」

儘管細節仍未明朗，川普的「關稅紅利」言論已在美國社群上掀起熱議。支持者認為這是讓人民直接受惠於關稅政策的「回饋紅包」，但批評者則警告，此舉恐只是選前的「民粹派糖」，缺乏實質財政可行性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
離譜飛官！　酒後待命執勤、飛行中離駕駛座
大聯盟爆打假球！2投手1人被逮捕
日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海
快訊／台鐵平交道事故　上班時段大誤點
鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

美政府停擺40天現曙光！傳參院兩黨達協議　川普：快結束了

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

美國人準備領錢！川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊「別輕舉妄動」

鳳凰登陸菲律賓釀2死！逾百萬人撤離　海鷗剛過又遭重創

緬甸掃蕩KK園區！軍方拆除148棟建築、逮2000人　千餘人逃往泰國

斯洛伐克兩列火車追撞！　數十乘客輕重傷

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭國營電廠「發電能力歸零」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

美政府停擺40天現曙光！傳參院兩黨達協議　川普：快結束了

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

美國人準備領錢！川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊「別輕舉妄動」

鳳凰登陸菲律賓釀2死！逾百萬人撤離　海鷗剛過又遭重創

緬甸掃蕩KK園區！軍方拆除148棟建築、逮2000人　千餘人逃往泰國

斯洛伐克兩列火車追撞！　數十乘客輕重傷

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭國營電廠「發電能力歸零」

精神不濟釀禍！台中女駕駛先撞路邊BMW　13輛機車「骨牌倒」

「TOYOTA全新GR新車」明年回歸！搭載新2.0升渦輪引擎　馬力400匹以上

NBA傳奇威肯斯辭世享壽88歲　連4季「球員兼教練」3度入名人堂

快訊／颱風鳳凰進逼！　金門小三通航線今暫停航行

台積電上漲15元至1475　台股大漲238點衝破27800

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護神投手「操縱投球」、後輩已被捕

日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

鳳凰颱風逼近　高雄農改場籲農友加強防颱準備

一束光照進災區！中國佛教會募款助花蓮災民　2500戶感受滿滿慈悲

Apple Fitness+服務未來恐生變　蘋果內部傳出「審查中」

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

國際熱門新聞

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭發電能力歸零

女學霸期末考剩2分　就醫才知代誌大條

溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

緬甸掃蕩KK園區　軍方拆除148棟建築

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」

更多熱門

相關新聞

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

美國國會持續關注台灣防衛議題，聯邦眾議院軍事委員會首席議員史密斯（Adam Smith）近日強調，邀請台灣參與「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）不僅是軍事合作，更是一項「集體警告」，要向中國表明包括美國在內的多國將共同協助台灣自我防衛。

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

替黃仁勳說話！OpenAI執行長「突收傳票」

替黃仁勳說話！OpenAI執行長「突收傳票」

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面