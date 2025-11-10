　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全世界都怕川普！　澤倫斯基自信喊：我們是朋友

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲澤倫斯基表示他並不害怕川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日接受《衛報》專訪時表示，與其他西方領袖不同，他並不害怕美國總統川普（Donald Trump），並否認外界盛傳兩人在華盛頓會面時氣氛緊張，強調雙方關係良好且互動正常、務實且具建設性。

澤倫斯基受訪時指出，「全世界的人都害怕川普，這是真的。」但被問到自己是否也害怕時，他回答，「我們和美國不是敵人，是朋友，所以我沒有理由害怕。」

他表示，美烏共享民主價值觀，與「帝國主義、修正主義」的俄羅斯形成鮮明對比。澤倫斯基強調，川普是美國人民選出來的總統，「我們要尊重這個選擇。美國長期是我們的戰略夥伴，可能會持續數十年、甚至上百年。」

針對外界指稱去年10月他赴白宮時，川普將戰場地圖摔在桌上的說法，澤倫斯基明確否認，「他什麼都沒丟，我很確定。」他說明當時會議內容專注於如何削弱莫斯科戰力、迫使俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）重返談判桌。

訪談進行期間，基輔（Kyiv）總統府一度因俄軍攻擊能源設施而停電，澤倫斯基苦笑表示，「這就是我們的日常生活，很正常。」他指責普丁對能源系統發動恐怖攻擊，導致平民喪生、斷水斷電，「他（普丁）別無他法，只能用這種方式製造恐懼。」

面對法英承諾未來派兵協助烏克蘭維和，他表示當然希望英軍能提早部署到與白俄羅斯接壤邊境，「我們一直在爭取，包括武器、加入歐盟與北約（NATO）等。」

但澤倫斯基也坦言，「各國領袖都害怕引發國內反戰情緒，是否出兵是他們自己的選擇。若我施壓太多，反而可能失去盟友的軍事與財政支持。」

自2019年起擔任總統的澤倫斯基，領導國家走過近四年全面戰爭，他表示，「我只是單純地愛烏克蘭，說不出原因。人與人之間被某種超越理性的力量連結著。我非常愛我們的人民。戰爭讓生活艱難，但我想留在這裡。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:00發生有感地震！震度估3級以上
獨／法官認定王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父提10億和

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

愛情長跑10年被分手！　她向前男友「求償凍卵費」：欠我很多

北韓駭客攻擊升級！AI助陣滲透南韓民間　手機遠端初始化、監控行蹤

美參院60：40表決通過協議！　可望結束「史上最長」政府關門

全世界都怕川普！　澤倫斯基自信喊：我們是朋友

破萬航班延誤！　美航空大亂「單日取消逾3000班次」

載300羅興亞難民　馬來西亞外海船隻翻覆！至少7死數百人失蹤

中國戰狼外交官怒嗆「斬下高市早苗頭顱」　日本政府嚴正抗議

高市早苗：台灣有事屬「最壞情境」假設　不打算撤回發言

西方情資示警！　若美國2026爆內亂「北京恐伺機犯台」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

愛情長跑10年被分手！　她向前男友「求償凍卵費」：欠我很多

北韓駭客攻擊升級！AI助陣滲透南韓民間　手機遠端初始化、監控行蹤

美參院60：40表決通過協議！　可望結束「史上最長」政府關門

全世界都怕川普！　澤倫斯基自信喊：我們是朋友

破萬航班延誤！　美航空大亂「單日取消逾3000班次」

載300羅興亞難民　馬來西亞外海船隻翻覆！至少7死數百人失蹤

中國戰狼外交官怒嗆「斬下高市早苗頭顱」　日本政府嚴正抗議

高市早苗：台灣有事屬「最壞情境」假設　不打算撤回發言

西方情資示警！　若美國2026爆內亂「北京恐伺機犯台」

亞洲首例！46歲男「切半顆心臟」無心跳血壓　台大模擬人工心臟救命

「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

快訊／高雄寶珠里活動中心陷火海　黑煙衝天波及雙B嚇人畫面曝

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

快訊／台股收盤大漲218.1點　台積電漲15元至1475

台積電10月營收創新高！自結3674.73億元　年增11％

秋泳愚中文獻唱〈那些年〉

國際熱門新聞

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

高市早苗「台灣有事」發言被轟輕率

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭發電能力歸零

女學霸期末考剩2分　就醫才知代誌大條

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」

緬甸掃蕩KK園區　軍方拆除148棟建築

更多熱門

相關新聞

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）9日抵達以色列，將與總理納坦雅胡討論「20點和平計畫」執行細節。與此同時，加薩停火協議進入第2階段，以色列卻明確拒絕土耳其參與多國維和部隊。

政府停擺40天傳兩黨達協議　川普：快結束了

政府停擺40天傳兩黨達協議　川普：快結束了

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

關鍵字：

澤倫斯基川普北美要聞北約烏克蘭軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面