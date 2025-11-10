全世界都怕川普！　澤倫斯基自信喊：我們是朋友

▲澤倫斯基表示他並不害怕川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日接受《衛報》專訪時表示，與其他西方領袖不同，他並不害怕美國總統川普（Donald Trump），並否認外界盛傳兩人在華盛頓會面時氣氛緊張，強調雙方關係良好且互動正常、務實且具建設性。

澤倫斯基受訪時指出，「全世界的人都害怕川普，這是真的。」但被問到自己是否也害怕時，他回答，「我們和美國不是敵人，是朋友，所以我沒有理由害怕。」

他表示，美烏共享民主價值觀，與「帝國主義、修正主義」的俄羅斯形成鮮明對比。澤倫斯基強調，川普是美國人民選出來的總統，「我們要尊重這個選擇。美國長期是我們的戰略夥伴，可能會持續數十年、甚至上百年。」

針對外界指稱去年10月他赴白宮時，川普將戰場地圖摔在桌上的說法，澤倫斯基明確否認，「他什麼都沒丟，我很確定。」他說明當時會議內容專注於如何削弱莫斯科戰力、迫使俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）重返談判桌。

訪談進行期間，基輔（Kyiv）總統府一度因俄軍攻擊能源設施而停電，澤倫斯基苦笑表示，「這就是我們的日常生活，很正常。」他指責普丁對能源系統發動恐怖攻擊，導致平民喪生、斷水斷電，「他（普丁）別無他法，只能用這種方式製造恐懼。」

面對法英承諾未來派兵協助烏克蘭維和，他表示當然希望英軍能提早部署到與白俄羅斯接壤邊境，「我們一直在爭取，包括武器、加入歐盟與北約（NATO）等。」

但澤倫斯基也坦言，「各國領袖都害怕引發國內反戰情緒，是否出兵是他們自己的選擇。若我施壓太多，反而可能失去盟友的軍事與財政支持。」

自2019年起擔任總統的澤倫斯基，領導國家走過近四年全面戰爭，他表示，「我只是單純地愛烏克蘭，說不出原因。人與人之間被某種超越理性的力量連結著。我非常愛我們的人民。戰爭讓生活艱難，但我想留在這裡。」