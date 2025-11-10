邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊「別輕舉妄動」

▲美國國會持續關注台灣防衛議題。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會持續關注台灣防衛議題，聯邦眾議院軍事委員會首席議員史密斯（Adam Smith）近日強調，邀請台灣參與「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）不僅是軍事合作，更是一項「集體警告」，要向中國表明包括美國在內的多國將共同協助台灣自我防衛。

根據《中央社》報導，民主黨籍議員史密斯6日在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）舉行座談時指出，環太軍演的核心在於「建立聯盟與展現力量」。

他表示，這項由美國主導的演習自1971年起舉行，去年規模創新高，共有29國參與、動員40艘艦艇、150架飛機、3艘潛艦與超過2萬5000名人員，藉此強化環太地區軍隊間的協同作戰能力。中國自2018年起則被排除在外。

▲史密斯強調，邀請台灣參與環太平洋軍事演習不僅是軍事合作，更是一項集體警告。（圖／達志影像／美聯社）



美國眾議院連續多年在「國防授權法案」（NDAA）中納入建議，支持邀請台灣參與環太軍演。今年10月參議院版本更進一步「強烈建議」邀台，若國防部長拒絕，須向國會說明理由。

史密斯補充，法案中也推動台美共同研發及生產軍備，目的在於「同時強化台灣的自我防衛力與美國的軍工生產能量」。他強調，台美合作可讓雙方與盟友共享技術與產能，有助整體軍事供應鏈更具韌性。他並舉例，目前支援烏克蘭的聯盟已有53個國家參與，「這樣的國際協作模式，也可作為未來支持台灣的參考」。

談及軍事採購制度改革，史密斯坦言，美軍必須加快步伐因應新科技發展。「如果像F-35那樣要25年才能完成採購，那就太慢了。」他指出，從資訊戰到無人機系統，美軍正加速引入新技術，相關改革已成為軍委會的重點議題。

史密斯長期關注亞裔族群，他所屬的華盛頓州第9選區有超過兩成亞裔人口，其中不少來自台灣。他同時為「眾議院台灣連線」成員。對中政策上，他屬於「降溫派」，主張降低對抗風險、不贊成美中全面脫鉤。今年9月他率團訪問北京，是自2019年以來首度有美國眾議院代表團重返中國。