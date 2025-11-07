台南麻豆電動公車站演練火災搶救　消防與客運實戰聯手

▲台南市消防局第二大隊在麻豆區電動公車站進行火災搶救演練，強化應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑒於電動車事故的新型災害風險，台南市消防局第二大隊7日在麻豆區電動公車站舉辦「電動公車暨充電站火災搶救演練」，透過實戰訓練強化消防人員與客運業者的應變能力，確保民眾乘車安全。

本次演練分三大部分：第一部分由客運業者實地講解電動巴士車體結構、電池及充電設備位置，讓搶救人員熟悉車輛操作與安全要點；第二部分模擬充電樁不明原因起火，演練斷電、初期滅火與事故通報流程，並由消防介入搶救；第三部分假設電動巴士行駛途中冒煙起火，操作緊急斷電按鈕、熱顯像儀判讀火點，結合底盤瞄子、砲塔等專業設備滅火，降低鋰電池可能熱失控及產生有毒氣體的危險。

市長黃偉哲表示，電動公車上路不僅環境友善，也透過定期演練讓消防單位與客運業者熟悉彼此應變操作，提升公共運輸防護網，保障市民安全。

消防局長李明峯指出，跨單位合作能交流不同專業救災方式，使消防力到達前就能做出正確應變，降低災害風險與損害。大隊長王騰毅補充，此次演練除了消防搶救，也強調行駛中電動公車異常應變、事故通報、乘客疏散與逃生，是減災不可或缺的首要措施。