地方 地方焦點

競技為實戰做準備！花蓮義消第三大隊　全國體技能名列前茅

▲▼花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

在災害頻仍的花蓮，義消不只是支援，更是守護的力量。114年度全國義消體技能交流活動於11月1日在苗栗登場，花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現，展現出歷經一年艱苦訓練的成果與花蓮義消的堅韌精神。

▲▼花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現。（圖／花蓮消防局提供，下同）

架梯及器材搬運競賽。

花蓮歷年來面對多次重大災害，從0206地震撼動全台、太魯閣號火車翻覆震驚社會、0918強震導致樓房、橋梁倒塌、2024康芮颱風重創玉里農業及地方設施毀，到今年馬太鞍堰塞湖溢堤更突顯地形脆弱與災害複雜性，尤其南區地形狹長、交通不便，災害發生時更需長時間跋涉與高強度應變，對消防戰力提出更高挑戰。

▲▼花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現。（圖／花蓮消防局提供，下同）

負重爬梯。

在這樣的背景下，花蓮義消的訓練不只是競技，更是實戰準備。隊員們在家庭、工作與志願服務間取得平衡，利用假日與夜間進行高強度訓練，從體能、技術到團隊默契，每一步都走得艱辛卻堅定。

▲▼花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現。（圖／花蓮消防局提供，下同）

水袋任務。

在本次交流活動中，花蓮縣義消第三大隊於水袋任務、架梯及器材搬運、重物破壞與傷患搬運、負重爬梯等項目中展現高度專業與默契。在團體賽中榮獲全國第六名，個人項目亦有亮眼表現：18+級距的盧旻杰於水袋任務、游政哲於負重爬梯皆獲得第四名；35+級距的林奇駿在重物破壞與傷患搬運中奪得第五名；45+級距的陳坤庭則在水袋任務中勇奪第三名，為花蓮爭光。

▲▼花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現。（圖／花蓮消防局提供，下同）

重物破壞與傷患搬運。

這份成績的背後，是無數日夜的汗水與信念，花蓮義消的成績不只是名次，更是對災害韌性的回應。這場比賽是技術的交流，更是信念的展現。透過與全國各縣市優秀隊伍的切磋，花蓮縣義消汲取經驗、強化戰力，為未來可能面對的災害做好充分準備。

花蓮縣義消第三大隊大隊長鍾素政表示，將持續精進訓練、強化裝備與應變能力，秉持「專業、勇敢、團結、無畏」的精神，守護花蓮、守護人民，讓每一次出勤都能成為社會安心的力量。
 

