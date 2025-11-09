一票人錯誤習慣！行動電源「3大致命行為」：立刻停用

▲行動電源千萬不行「邊充邊用」。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

行動電源起火事件頻傳，其實與民眾的使用習慣有關！486先生指出，常見的NG行為像是，「邊充邊用」、「摔到後繼續使用」和「高溫曝曬」，若發現外殼出現破裂、鼓起或飄出異味，立即停用之外還得妥善回收處理。台電粉絲團也曾提醒，損壞的行動電源不可直接丟棄，裡面有電池芯，要丟資源回收車才對。

486先生指出，行動電源要注意3個NG行為，首先是邊充邊用，為了省下一些時間，反而會導致內部溫度急遽升高，嚴重時甚至造成起火爆炸。

第二個「摔到後繼續使用」，由於鋰電池含有隔離膜與電解液，摔到變形會造成短路，可能在日常充電時突然發熱燃燒。第三個「高溫曝曬」更是大忌，3C產品放在密閉車廂時，夏天時可在短時間衝到50度以上，高溫環境會使鋰電池內部不穩定，進而出現膨脹，嚴重恐引發火災。

對此，486先生直呼，購買行動電源時注意標示，選有經濟部標準檢驗局BSMI認證合格產品，電池背後註明的「額定電容量」是實際輸出量，重要性遠大於廠商號稱的電池容量。

台電粉絲團也提醒，若看到體積小、價格便宜的行動電源，但廠商標示電容量卻超大，要小心產品可能標示不實，建議避免購買。至於損壞的行動電源千萬不可直接丟棄，因為裝置含有電池芯（鋰離子或鋰聚合物電池），丟進垃圾車經擠壓會釀災，要丟資源回收車才對。

▼過去民眾睡到一半「行動電源爆炸」，客廳冒火光。（圖／網友何宗霖授權）



