地方 地方焦點

南消東門義消攜後甲、崇善中隊強化梯間佈線訓練　提升救援效率

▲台南市東門義消中隊與後甲、崇善中隊聯合訓練，加強火場梯間佈線技術。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東門義消中隊與後甲、崇善中隊聯合訓練，加強火場梯間佈線技術。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局東門義消中隊近日與後甲、崇善義消中隊共同舉行火警搶救戰技訓練，主題聚焦「火場梯間佈線」與「安全操作」，透過反覆演練強化成員在狹窄梯間內的水線部署與協同作業能力，提升實戰救援效率。

▲台南市東門義消中隊與後甲、崇善中隊聯合訓練，加強火場梯間佈線技術。（記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，本次訓練重點是讓義消在有限人力與設備條件下，熟悉狹小空間的水線操作方式，同時建立隊員間的默契。他指出，密集演練能有效提升義消面對真實火場時的反應速度與協調性，也是守護市民生命財產安全的重要基礎。

▲台南市東門義消中隊與後甲、崇善中隊聯合訓練，加強火場梯間佈線技術。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯肯定義消長期投入救災的熱情與專業，強調義消是消防體系的重要力量，平時在各類災害任務中皆扮演關鍵角色。他說，透過定期實務訓練，不僅可提升器材操作與判斷能力，也能確保隊員自身安全，讓義消成為城市最後一道堅實防線。

▲台南市東門義消中隊與後甲、崇善中隊聯合訓練，加強火場梯間佈線技術。（記者林東良翻攝，下同）

此次訓練強化義消團隊的救災能力與安全意識，無論在水線佈署、梯間進退或團隊合作方面皆獲明顯提升。東門義消中隊表示，未來將持續推動以實戰情境為核心的訓練，讓每位成員在面對突發火警時都能迅速、穩定完成滅火及救援任務，為台南市民築起更安全的保護網。

▲台南市東門義消中隊與後甲、崇善中隊聯合訓練，加強火場梯間佈線技術。（記者林東良翻攝，下同）

