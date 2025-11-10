西方情資示警！　若美國2026爆內亂「北京恐伺機犯台」

▲解放軍東部戰區軍演。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

德國《畫報》（BILD）報導，西方多國情報機構警告，北京正密切觀察美國明年11月3日期中選舉之後可能出現的政治動盪，一旦美國陷入內部混亂，恐怕趁機對台灣動武。

《畫報》7日以「中國可能在2026年就對台灣動武」為題報導，根據西方情報，北京預期美國期中選舉可能引發緊張局勢與激烈政治對立，導致川普政府動用軍隊維和。在此情況下，中共將利用華府分心之際，發動海空聯合攻擊，目的是結束台灣實質上的獨立狀態。

其中，中國軍備擴張尤其令人憂心。德國斯皮爾研究所（SPEAR Institute）安全專家史騰鮑姆博士（May-Britt Stumbaum）透露，「中國正大規模把民用渡輪改裝用於軍事用途」，預計2026年底前建造超過70艘大型渡輪。

史騰鮑姆博士表示，若習近平認為和平統一無望，將會選擇武力犯台，而他的權力基礎已不如幾年前穩固，權力危機感可能促使他「利用所有手段，加速推動統一進程」，中共正在尋找所謂「機會之窗」實現對台軍事行動。

台灣駐德代表谷瑞生回應，面對中國威脅，台灣歡迎各國展現支持，包括德國在內的9國軍艦，近期也通過台灣海峽以示團結。他警告，中共威脅已超越傳統軍事層面，正透過「混合戰」攻擊民主制度及區域穩定。