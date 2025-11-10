鳳凰可能減弱！粉專曝「秋颱最恐怖之處」：不能僅以強度判斷

▲鳳凰颱風。（圖／NOAA）

記者周亭瑋／綜合報導

中度颱風「鳳凰」逼近台灣，氣象專家賈新興指出，受到大環境不利影響，其強度預計在周三午後迅速減弱，不排除將降為輕度颱風。不過，氣象粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」提醒民眾，秋季颱風的防災難度，不僅是路徑難以預測，也不能僅以強度作為判斷威脅的依據。

該粉專指出，秋颱常與東北季風「合體」，產生共伴效應，尤其在北部與東部地區，降雨恐持續一整天甚至更久，不僅增加土石流與淹水風險，也讓民眾在誤以為「颱風不強」的情況下放鬆警覺。

文中提到，台灣雖然幅員不大，但南北氣候差異明顯，地方氣象差異極大，當民眾發現所在地天氣與預報不符，可能只是尚未受到影響或不在主要影響範圍。

▲最新歐洲系集、各AI模式預報侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

最後，粉專呼籲，面對颱風，除了留意自身安全，也別忘了關懷他人，「唯有在關心自身安全的同時，保有對他人處境的體諒，才是一位具備同理心的現代公民。」

另外，氣象專家賈新興表示，預估今日傍晚發布鳳凰颱風海警機率高，周二中午前發布陸警機率高；鳳凰颱風朝澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於周三午後有迅速減弱的趨勢，可能減弱為輕度颱風，預估其中心於周三深夜10時至11時，有機率登陸雲林一帶，登陸後減弱更快，可能變熱帶性低氣壓。