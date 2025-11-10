　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

▲鳳凰颱風最新動態。（圖／氣象署）

▲鳳凰颱風最新動態。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署9日晚間指出，鳳凰颱風截至傍晚仍維持中度颱風上限強度，已達強度巔峰，預估9日晚間登陸呂宋島後受地形破壞將減弱，周一（10日）進入南海後北轉朝台灣接近，最快周一下午至傍晚發布海上颱風警報，周二（11日）上半天不排除發布陸警。

氣象署最新的「120小時暴風圈侵襲機率圖」顯示，全台各地侵襲機率略微提升，台南市以86%居全台最高，嘉義縣市均為84%，彰化、雲林、南投、高雄、屏東及花蓮等地也超過七至八成，全台各地侵襲機率均在六成以上，顯示鳳凰颱風的暴風圈幾乎橫掃全台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲120小時暴風圈侵襲機率圖。（圖／氣象署）

▲120小時暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署）

氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後，受地形破壞增強機率有限，周二北轉、周三至周四進入台灣海峽，屆時可能以輕度颱風強度通過台灣，登陸地點「西半部都有機會」。受東北季風與颱風外圍環流共伴效應影響，周一、二大台北、宜花及恆春半島有大雨或豪雨，局部達豪雨等級以上，桃園以南為局部短暫雨。

張承傳指出，颱風周三最接近台灣，花東及中南部降雨最明顯，北部轉為背風面、雨勢趨緩。周四中心北上後恐減為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，中部以北仍有短暫雨，周五起東北風增強，北部氣溫降至20至23度、明顯轉涼。氣象署提醒，周一至周三各海面風浪增大、陣風可達10至11級，民眾及海上作業人員務必提高警覺。

▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲
「鷹眼」陷性騷風波！　被控私發大量不雅照
鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」4天警戒範圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

電線桿基座套3顆輪胎！路人傻問：怎放進去的？　車行老闆解答了

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍曝

70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進步

捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光！北捷遙憶逾20年前慘況

市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

女老師搭高鐵「狂發出1聲音」　旅客轉頭2次：小聲點！網吵翻

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　命懸一線！騎士急攔車救援

鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

電線桿基座套3顆輪胎！路人傻問：怎放進去的？　車行老闆解答了

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍曝

70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進步

捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光！北捷遙憶逾20年前慘況

市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

女老師搭高鐵「狂發出1聲音」　旅客轉頭2次：小聲點！網吵翻

鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

逾60艘海岬型船赴幾內亞運鋁土　美輸中大豆需逾150艘巴拿馬型船

T1三連霸挑新冠軍造型！選手開投票問粉絲、官方列英雄名單

電線桿基座套3顆輪胎！路人傻問：怎放進去的？　車行老闆解答了

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

國防部臉書被蘇丹人灌爆「支援叛軍」！急澄清：這裡是中華民國

拼賺16萬！6檔抽籤股拼場　AI股永擎、邁科價差大

莎倫娜號全新風格體驗　第三人最低0元起超划算

連假卡位ｘ早鳥優惠！歌詩達莎倫娜號2026日韓追櫻、親子FUN暑假

潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航

【快閃22小時】黃仁勳搭私人飛機離台

生活熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

天價自助餐1個便當5百元！店員：可能不只買1個

捷運站「巨大金庫門」幹啥用的？神秘用途曝

搬到1縣市！他一回台北崩壞「才知物價便宜又好吃」

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

2025年最後一波水逆！4星座恐成重災區

市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

女老師搭高鐵「狂發出1聲音」　旅客轉頭2次：小聲點

王子直播cue粿粿拍孕肚「懷孕就原諒妳！」影片被翻出

鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

更多熱門

相關新聞

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

日本首相高市早苗日前在國會上表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿。中國駐大阪總領事薛劍8日深夜在社群平台X（前推特）發文嗆聲，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，被日媒解讀為對高市的「殺害預告」，言論火速引爆輿論撻伐。

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

賓士北中南新車體驗活動即將開跑

賓士北中南新車體驗活動即將開跑

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

關鍵字：

颱風台灣大雨預警氣象

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

泫雅報平安！表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

天價自助餐1個便當5百元！店員：可能不只買1個

輪椅族YTR朴偉癱瘓11年站起來了！平視望愛妻宋枝恩

黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因「15年沒片拍」

一粒應援途中「突捂嘴離場」本尊親揭原因

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面