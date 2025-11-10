鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

▲鳳凰颱風最新動態。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署9日晚間指出，鳳凰颱風截至傍晚仍維持中度颱風上限強度，已達強度巔峰，預估9日晚間登陸呂宋島後受地形破壞將減弱，周一（10日）進入南海後北轉朝台灣接近，最快周一下午至傍晚發布海上颱風警報，周二（11日）上半天不排除發布陸警。

氣象署最新的「120小時暴風圈侵襲機率圖」顯示，全台各地侵襲機率略微提升，台南市以86%居全台最高，嘉義縣市均為84%，彰化、雲林、南投、高雄、屏東及花蓮等地也超過七至八成，全台各地侵襲機率均在六成以上，顯示鳳凰颱風的暴風圈幾乎橫掃全台。

▲120小時暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署）

氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後，受地形破壞增強機率有限，周二北轉、周三至周四進入台灣海峽，屆時可能以輕度颱風強度通過台灣，登陸地點「西半部都有機會」。受東北季風與颱風外圍環流共伴效應影響，周一、二大台北、宜花及恆春半島有大雨或豪雨，局部達豪雨等級以上，桃園以南為局部短暫雨。

張承傳指出，颱風周三最接近台灣，花東及中南部降雨最明顯，北部轉為背風面、雨勢趨緩。周四中心北上後恐減為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，中部以北仍有短暫雨，周五起東北風增強，北部氣溫降至20至23度、明顯轉涼。氣象署提醒，周一至周三各海面風浪增大、陣風可達10至11級，民眾及海上作業人員務必提高警覺。

▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）