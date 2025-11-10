台灣夜市溫州瑞安「擺攤」一個月　36攤齊聚吸引7萬人次捧場

▲浙江溫州瑞安市邀請台灣夜市攤商跨海擺攤，吸引當地市民前往嚐鮮。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江溫州瑞安市自10月1日起，藉著大陸中秋、十一長假期間舉辦「團圓兩岸·『旗』聚瑞安」的台灣特色市集，夜市風味的市集進駐當地西山歷史文化街市，共計來自台灣36個知名夜市的攤商跨海赴當地擺攤。根據統計，為期一個月的活動吸引超過7萬人次參與，部分台灣小吃還出現供不應求的情況。

綜合陸媒報導，溫州瑞安主辦的台灣特色市集為期一個月。市集現場播放著閩南語歌曲，與小吃香氣交織，包括來自澎湖的深海章魚腳，散發著獨特山野風味的阿里山小米酒鐵板燒雞，Q彈多汁的經典大香腸、蚵仔煎及生煎包等，每一個攤位前都聚集著嚐鮮和等待的當地市民。

瑞安市民陳先生表示，「這個蚵仔煎的味道非常正宗，和我們之前在台灣地區旅遊時吃到的一樣！」來自台南的攤主劉師傅透露，攤位上的牡蠣和醬汁都是從台灣新鮮直送、空運而來，醬汁也是特別調配，「就是想讓瑞安市民可以嘗到原汁原味的台灣地區的夜市美食。」

不少來自台灣的夜市攤販都是首次前往瑞安，不僅精心準備食材，確保食材美味，還一邊熱情介紹美食背後的故事，透過最地道的寶島風味，與當地民眾進行味蕾上的交流。

據了解，該市集舉辦後，吸引大量人流，部分台灣特色小吃更是出現供不應求的情況，後期還將轉為每晚準時開張的夜市模式，要將台灣夜市的熱鬧氛圍復刻下去，形成一股文化交流碰撞的新選擇。