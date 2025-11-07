川普關稅被推翻？　美貿易代表：恐需退回1000億美元

▲ 川普4月宣布對等關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）6日透露，若最高法院駁回川普政府對等關稅政策，聯邦政府可能面臨須退回逾1000億（約新台幣3兆）關稅的危機。

格里爾接受《福斯新聞》專訪時表示，最高法院5日就川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對貿易夥伴課徵關稅的合法性舉行口頭辯論，部分保守派與自由派大法官都對川普主張表達質疑。

格里爾指出，「昨天討論的對等關稅金額……我沒有確切數字，但超過1000億美元，我想應該少於2000億美元。」法院已經暗示，若關稅被推翻，政府必須處理退款問題，特定原告將獲得退款。若法院做出不利政府的判決，政府將不得不擬定退款時間表，並確定有關各方的權利。

法院辯論中，由川普任命的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）特別點出退款資格問題，她認為若川普政府必須償還這筆錢將是「一團混亂」。

聯邦上訴法院此前於8月下旬裁定，IEEPA實際上並未授權川普徵收全面關稅的權力。據CNN援引美國海關及邊境保護局（CBP）數據，美國企業截至9月23日已為IEEPA關稅支付近900億美元。

川普將關稅視為減少貿易逆差、增加聯邦收入、吸引外國投資及促進國內製造業的關鍵政策工具，並將持續的美國貿易逆差視為國家緊急狀態。