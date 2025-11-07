馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠「月產百萬片晶圓」

▲馬斯克表示，特斯拉很可能必須興建一座超大型晶圓廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）6日宣布，隨著這家電動車巨頭在人工智慧和機器人領域投入更多，為了跟上公司不斷增長的半導體需求，公司可能需要建造一座月產能達100萬片晶圓的超大型晶圓廠。他同時也透露，特斯拉可能會和英特爾合作。

路透、日經亞洲、Axios等報導，特斯拉目前從輝達（Nvidia）等公司採購晶片，同時也自主進行設計，且與三星、台積電等多家晶片製造商合作。他也不排除與英特爾達成協議的可能性。

特斯拉現階段使用的是第4代晶片，但曾多次預告AI5晶片，馬斯克近期把大量時間投入在特斯拉晶片設計團隊，協助進行研發。就在4日，馬斯克發文稱，AI5晶片將在2026年少量生產，大規模量產要等到2027年才會實現，預計AI6晶片將在2028年量產，將沿用相同製程，但性能提升約兩倍。

在德州舉行的特斯拉年度股東大會上，馬斯克表示，即使向現有供應商採購晶片的最佳情況下，仍無法滿足特斯拉自駕車與人形機器人所需的龐大晶片需求量，「我們可能需要蓋一座特斯拉Terafab，就像是超級工廠，但規模更大。我看不出還有什麼其他辦法能達到我們所需的晶片產量，所以我覺得我們可能得蓋一座巨型晶圓廠，這是必須要做的」。

馬斯克並未提及這座晶圓廠要在何時建造，也沒有說明可能會蓋在何處。

他稱，特斯拉自研晶片價格低廉、效能高，其功耗大約是輝達Blackwell晶片的三分之一左右，但成本只有Blackwell晶片的十分之一，「我現在滿腦子都是晶片」。