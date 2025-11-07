健身族傻喝「美國乳清蛋白」竟是中國貨　過期還改標奸商判刑

▲李女從中國進口乳清蛋白原料，改標產地為美國。（圖／翻攝自電商平台網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

深受健身族喜愛的「美國乳清蛋白」竟然是中國貨！高雄一名李姓女商人，看準健身市場熱潮，從中國進口「TMP美國豌豆分離式蛋白」，卻為了促銷，竟大膽改標成「美國品牌原料」，還竄改商品有效期限、重貼新標籤，成功騙過不少健身族，累積銷售破百萬元。最後被消費者檢舉，東窗事發，法院依詐欺罪判她1年6月徒刑、緩刑3年，還得吐出141萬元犯罪所得。

判決指出，李女於2022年間看準健身市場蛋白粉需求暴增，從中國進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」來台銷售。深知台灣民眾對「中國製食品」聞之色變，她竟指示員工在分裝時貼上「原料來源：美國品牌」標籤，讓消費者誤以為是進口美國貨。

不只這樣，李女公司旗下還有「TMP德國低脂黑糖奶茶乳清蛋白」與「Quest Nutrition檸檬辣椒蛋白脆片」兩款產品，銷售不如預期、眼看就要過期，她又動歪腦筋，叫員工剪掉原包裝上的有效日期標籤，重新分裝貼上「延長半年」的新日期，繼續上架販售。

李女靠著這一連串手法，讓三款商品在蝦皮等電商平台賣出超過141萬元。直到有消費者覺得標示怪怪的，向主管機關檢舉，檢警突擊稽查當場查獲「TMP美國蛋白」193包、「TMP德國蛋白」22包及試用包6包，部分標籤還沒貼完就被逮個正著。

李女到案後坦承犯行，並退錢給部分受害消費者。高雄地院審理後，依「以網際網路對公眾散布詐欺取財罪」判她1年6月徒刑，緩刑3年，但要繳公庫30萬元，犯罪所得全數沒收，全案可上訴。