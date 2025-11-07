搭機遇生物危害　隔壁失禁翁「身上沾屎」乘客被迫聞惡臭5.5小時

▲乘客慘遇恐怖「生物危害」事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一名乘客搭乘達美航空(Delta Air Lines)航班，從洛杉磯飛往佛州的5小時多航程中慘遇「生物危害威脅」，他發現隔壁男子突然失禁，導致座位和身上全都是糞便，讓他整趟旅程被迫忍受噁心惡臭。

這名倒楣的乘客在國外論壇Reddit上分享，當初他搭上這班約5.5小時的航班時，原本預期會是一趟順利的旅程，沒想到途中卻發生「人類生物危害」。

乘客表示，他身旁坐了一名行動不便的老翁，導致他整趟航程幾乎都被困在自己的靠窗座位上，還得忍受非常難聞的惡臭，當飛機好不容易落地時，他目睹到隔壁乘客身上和座位上竟然都是糞便。

這名飽受驚嚇的乘客準備下機時，一名空服人員上前向他致歉，並詢問他為什麼不要求戴口罩，驚魂未定的他則回說，比起口罩他更需要驅魔。雖然經歷可怕的事件，航空公司後來有向原PO贈送5000 英里里程作為補償。

貼文曝光後引發網友討論，雖然航空公司有提供補償，不過還是有許多網友認為補償的不夠，都十分同情原PO的遭遇，還有網友擔心，航空公司是否會徹底清潔座位。根據航空公司表示，每次起飛前都會徹底清潔機艙，如果發生生物危害事件，該飛機則會停飛。